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Payas'ta gençlere modern eğitim ve barınma alanı hazırlanıyor

Vali Mustafa Masatlı, Payas'ta yapımı süren 8 derslikli halk eğitim merkezi ile 200 yataklı öğrenci pansiyonunu inceledi; projeler tamamlanmaya yakın.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Payas'ta gençlere modern eğitim ve barınma alanı hazırlanıyor

Payas'ta eğitim ve barınma yatırımlarında son aşama:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, ilçeye kazandırılması planlanan kamu yatırımlarının ilerleyişi ve tamamlanma süreçleri değerlendirildi.

İncelemeler ve proje takibi:

Vali Masatlı, sahada yaptığı incelemede 8 derslikli Halk Eğitim Merkezi ile 200 yataklı öğrenci pansiyonu inşaatlarının durumu hakkında yetkililerden son bilgileri aldı. Çalışmaların planlanan standartlara ve güvenlik kriterlerine uygun ilerlediği belirtildi.

Beklenen etkiler:

Masatlı, söz konusu yatırımların bölgenin eğitim altyapısını güçlendireceğini ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artıracağını vurguladı. Öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği, Halk Eğitim Merkezinin ise hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sunacağı kaydedildi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, PAYAS’TA YAPIMI DEVAM EDEN HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ÖĞRENCİ PANSİYONU...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, PAYAS’TA YAPIMI DEVAM EDEN HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ÖĞRENCİ PANSİYONU İNŞAATLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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