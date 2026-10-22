Kabataş'ta merakı ateşleyen bilim şenliği 30 atölye ile başladı

Kabataş'ta bilimle dolu üç gün:

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen 'Kabataş Bilimle Renkleniyor' Bilim Şenliği, 22-24 Ekim tarihleri arasında ilçe halı sahasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinliklerde 30 atölye ve stantta yürütülen çalışmalarla üç gün boyunca yaklaşık 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Organizasyon Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Atölye ve etkinlik çeşitliliği:

Yaklaşık 8 ay önce ilçedeki öğretmenler tarafından hazırlanan projede, farklı yaş gruplarına yönelik zengin içerikler yer alıyor. Ziyaretçiler robotik kodlama, roket tasarımı, bilim tiyatrosu ve söyleşilerin yanı sıra fosil müzesi, su roketi uygulamaları, 3D Fosil Bilimi Müzesi, kimya sahnesi ve planetaryum gibi alanları gezme fırsatı buluyor. Etkinlikler, deney yapmaya ve keşfetmeye teşvik eden uygulamalı sunumlarla destekleniyor.

Hedefler, katılımcılar ve açılış:

Kabataş Kaymakamı Ali Can Uludağ, şenlikte öğretmenler, rehber öğrenciler ve iki akademisyenin katkı sunduğunu belirterek, üç gün boyunca yaklaşık 3 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Uludağ, çocuklara etkinliklerde soru sormaları, deney yapmaları ve yeni keşiflerde bulunmaları çağrısında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, bilimin önce merakla başladığını sonra araştırmayla güçlendiğini vurgulayarak şenliğin öğrencilerin ufuklarını genişletmesine katkı sağlayacağını söyledi. Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Belen ise etkinliklerin çocukların merak etme, sorgulama ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçladığını belirtti ve projelerin öğrencilerin emeklerini ile hayallerini yansıttığını kaydetti.

Açılış töreninde Ordu Valisi Muammer Erol ve protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından atölye alanlarını gezerek yürütülen etkinlikler hakkında bilgi aldı. Programa Aybastı Kaymakamı Makbule Adacı Uludağ, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, ilçe belediye başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şenlik, yerel ölçekte bilim ve teknoloji kültürünü güçlendirmeyi, öğrencilerin uygulamalı öğrenme deneyimini artırmayı ve bilimsel merakı teşvik etmeyi amaçlayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Üç günlük program süresince atölye ve gösteriler aracılığıyla katılımcı sayısının artırılması hedefleniyor.

PROTOKOL ÜYELERİ ATÖLYE ALANLARINI GEZDİ