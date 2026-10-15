Arabanlı kadın çiftçiler tarımın ve kültürün gizli kahramanları

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Araban Ovası'nda üretim yapan kadınlara dikkat çekti. Altun, Arabanlı kadınların hem üretim süreçlerinde hem de kırsal hayatın sürdürülmesinde merkezi bir role sahip olduğunu belirtti.

Kadın çiftçilerin rolü:

Altun, Arabanlı kadın çiftçilerimizin tarladan sofraya uzanan süreçte yalnızca ürün yetiştirmediğini, aynı zamanda yerel kültür ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da rol oynadıklarını ifade etti. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yürütülen tarımsal faaliyetlerin sürekliliğinde kadın emeğinin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Eğitimin ve modern tarımın önemi:

Mesajında kadın çiftçilerin eğitimine vurgu yapan Altun, kadınların eğitilmesinin modern tarım tekniklerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırdığını, verim ve ürün kalitesini artırdığını ve bunun ilçe, bölge ile ülke tarımına somut katkı sağladığını söyledi. Altun, kadınlara yönelik eğitim yatırımlarının tarımın geleceği için yatırım anlamına geldiğini belirtti.

Altun, gece gündüz demeden çalışarak aileye ve topluma kaliteli ürün sunan Arabanlı ve ülke genelindeki tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü içtenlikle kutladı ve onlara en kalbi dileklerini iletti.

ALTUN’DAN 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI