Göbeklitepe ve Halfeti, kültür elçilerini büyüledi

Unesco ve müzik şehirleri temsilcileri Şanlıurfa'da ağırlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa etkinlikleri çerçevesinde, 4 kıta ve 30 ülkeden gelen UNESCO heyeti ve Müzik Şehirleri temsilcileri, kentin iki önemli adresi Göbeklitepe ve Halfeti'yi ziyaret etti. Katılımcılar, bölgenin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri hakkında yerinde gözlem yapma imkânı buldu.

Halfeti'de tekne turu ve müzik şöleni:

"Sakin Şehir" unvanına sahip Halfeti, tarihi taş evleri ve dünyaca ünlü Karagülüyle heyetin ilgisini çekti. Heyet üyeleri, ilçede özellikle bir bölümü Fırat Nehri'nin suları altında kalan tarihi yerleşim alanlarını tekneyle gezdi. Batık kentin manzarası, konukların beğenisini topladı; Fırat kıyısında gerçekleştirilen tekne turu sırasında düzenlenen müzik etkinliği ise gezinin atmosferine ayrı bir renk kattı.

Halfeti programı sırasında misafirler, bölgenin yerel mimarisi ve doğal peyzajı hakkında bilgilendirildi; organizasyonun ayrıntıları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hazırlıklar takdir edildi. Heyet üyeleri, kentin sadece tarihi değerleriyle değil, zengin mutfak kültürüyle de öne çıktığını vurguladı.

Göbeklitepe: insanlık tarihine yerinde tanıklık:

Halfeti ziyaretinin ardından heyet, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepeye yöneldi. Arkeolojik alanı yerinde görme fırsatı bulan konuklar, Göbeklitepe'nin erken dönem insan topluluklarına dair sunduğu bulguları ve bölgenin kültürel sürekliliğini dinleyerek öğrendi. Rehber sunumlarıyla desteklenen gezide, kentin köklü geçmişi ve gelenekleri katılımcılara aktarıldı.

Uluslararası buluşma kapsamında gerçekleştirilen bu gezilerin, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerinin dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ziyaretçiler, deneyimledikleri otantik atmosfer ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek herkesi bu merkezleri görmeye davet etti.

Not: Etkinlik ve geziler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi organizasyonu kapsamında düzenlendi.

UNESCO heyeti Göbeklitepe ve Halfeti’ye hayran kaldı