Altıntaş'ta şehit aileleri için birlik ve saygı yemeği

Altıntaş'ta şehitler köşesi açılışı ve onur yemeği:

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Şehitler Köşesinin açılışı vesilesiyle şehit aileleri onuruna bir yemek programı düzenlendi. Etkinlik, ilçede hem anma hem de dayanışma amacı taşıyan anlamlı bir buluşma olarak gerçekleşti.

Programa katılanlar:

Programa Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç iştirak etti. Açılış ve yemek programı İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi ve şehit yakınlarıyla samimi bir ortamda bir araya gelindi.

Kaymakamın mesajı:

Kaymakam Yıldırım, program sırasında şehit aileleriyle yakından ilgilenip bir süre sohbet etti. Yıldırım, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, programa katılan ailelere teşekkür etti.

Yerel yöneticiler ve güvenlik yetkilileri, benzer etkinliklerin toplumun birlik duygusunu güçlendirdiğini ve şehit yakınlarına verilen desteğin önemini vurguladı. Program, anma geleneğini yaşatmanın yanı sıra şehit ailelerine moral ve manevi destek sağlama işlevi gördü.

ALTINTAŞ’TA ŞEHİT AİLELERİ ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ