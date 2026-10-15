Boztepe yeniden yaşam kazanıyor: mobilyalar atölyeden parklara dönüyor

Boztepe'de bakım ve yenileme çalışmaları:

Ordu’nun yaz sezonunda yoğun ilgi gören seyir terası Boztepede, zaman içinde yıpranan kent mobilyalarının bakım ve onarımına başlandı. Ziyaretçi trafiğinin arttığı dönemde kullanıma açılan oturma grupları ile diğer donanımların daha güvenli ve uzun ömürlü olması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışıyor.

atölye üretimi ve yerleştirme:

Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen programda, belediyenin kendi atölyelerinde üretilen kent mobilyaları hem onarımdan geçiriliyor hem de yeni parçalar imal ediliyor. Hazırlanan mobilyalar, Ordu'nun 19 ilçesinde farklı noktalara yerleştirilerek kent estetiğine katkı sunulması hedefleniyor.