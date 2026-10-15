Eskişehirli balıkçıdan kışa hazırlık çağrısı: bolluk varken stoklayın

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, bu sezon hem hamsi hem de palamutta görülen bolluğun tüketiciler için fırsat sunduğunu söyledi. Arslanbenzer, denizlerdeki hareketliliği, piyasa fiyatlarını ve evde saklama yöntemlerini anlattı.

denizdeki durum ve piyasa fiyatları:

Arslanbenzer, son günlerde denizdeki hava koşullarının etkisiyle fiyatlarda oynama yaşandığını belirtti. "Son 4 gündür fırtına vardı ve şu an palamudun fiyatı 150 liraya kadar çıktı. Pazartesiden sonra fırtına dinip hava şartları düzelince fiyatlar tekrar 100 ile 125 lira arasında seyreder" dedi. Deneyimli balıkçı, hamsi fiyatının 250 lira, palamut fiyatının ise 150 lira seviyesinde olduğunu aktardı.

Arslanbenzer, palamutların boyutunda da artış gözlemlediklerini vurgulayarak, "Daha önce 100 liraya sattığımız palamutlar 500 gram gelirken, şu an 150 liraya sattıklarımız 750 ile 850 gram arasında değişiyor" diye konuştu. Bu durumun tüketici açısından porsiyon başına düşen maliyeti düşürdüğünü söyledi.

balığın ekonomik değeri ve besin faydası:

Güncel fiyatları gündelik harcamalarla kıyaslayan Arslanbenzer, balığın en hesaplı ve ideal besin olduğunu belirtti. "Günümüzdeki hayat pahalılığında bir porsiyon pilav ya da bir paket sigara bile 100-150 lira olmuş durumda. Buna karşılık 150 liralık bir palamut üç kişiyi çok rahat doyurabiliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir kilo hamsi ve yanında sebzelerle hazırlanan yemeğin de dört kişiyi doyurabildiğini söyledi.

pişirme önerileri ve pratik ipuçları:

Palamut pişirirken dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaşan Arslanbenzer, uygulaması kolay teknikler anlattı. Fırında pişirme için önerisi, patatesleri tepsinin altına dizip üzerine balıkları yerleştirmek; ardından soğan, defne yaprağı, sarımsak, kimyon ve diğer baharatları ekleyip fırına vermek şeklinde. Tavada pişirirken ise balıkların unlanması gerektiğini, ancak yağ iyice kızarana kadar balıkların tavaya atılmaması gerektiğini vurguladı. "Yağ kızgınken balıkları attığınızda ‘coş’ diye ses çıkmalı. Bu şekilde 5 dakika içinde pişecektir. Balıkları fazla kurutmamaya ve biraz nemli bırakmaya dikkat edin" dedi.

stoklama ve derin dondurucu tavsiyeleri:

Bolluğun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyleyen Arslanbenzer, vatandaşlara stok yapma çağrısında bulundu. "Bu bolluk bence 40-45 gün daha rahatlıkla devam eder. Vatandaşlar şu an balık alıp derin dondurucuya koyabilirler" uyarısında bulundu. Saklama sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın balıkların hava almasını engellemek olduğunu belirterek, balıkların mutlaka streç filme veya alüminyum folyoya sarılması gerektiğini; aksi takdirde balıklarda sararma oluşabileceğini aktardı.

Arslanbenzer, fiyatların şu an uygun olduğunu ve tüketicilerin bu dönemi değerlendirmesinin ekonomik açıdan faydalı olacağını sözlerine ekledi. Hem pişirme hem de saklama konusunda verdiği pratik öneriler, evde balık tüketimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Eskişehirli balıkçıdan dondurucu uyarısı: "Balık bolluğu sürerken stok yapın"