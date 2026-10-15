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Düzce'de sağanak sonrası alt geçitte su birikintisi oluştu

Küçük Sanayi Sitesi ile Melensu Parkı arasındaki alt geçidi suyla dolduran sağanak, ulaşımı etkiledi; Düzce Belediyesi ekipleri tahliyeye başladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:14

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de sağanak sonrası alt geçitte su birikintisi oluştu

Düzce'de sağanak sonrası alt geçitte su birikintisi oluştu

Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak kent genelinde su birikintilerine yol açtı. Özellikle Küçük Sanayi Sitesi ile Melensu Parkı'nı birbirine bağlayan alt geçitte biriken sular, araç geçişini engelledi.

Etkilenen nokta ve ulaşım:

Yoğun yağış sonucu alt geçitte meydana gelen su birikintisi, bölgedeki araç trafiğini olumsuz etkiledi. Giriş ve çıkışlarda derinleşen su, bazı araçların geçişini güçleştirdiği için bölgede ulaşımda aksamalar görüldü.

Müdahale ve çalışmalar:

Düzce Belediyesi ekipleri, alt geçitte yükselen suyun tahliyesi için anında sevk edildi. Ekipler, birikintinin olduğu noktada pompaj ve kanal temizliği gibi müdahalelerle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Yetkililer, benzer olumsuzlukların yaşanmaması için kent genelinde kontrollerin sürdüğünü bildirdi.

Sağanak yağışın etkisiyle oluşan birikintilerin temizlenmesi ve olası yeni birikintilere karşı önlem alınması yönündeki çalışmaların devam ettiği belirtilirken, sürücülere su birikintisi görülen alanlardan geçişlerde dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLDU. ALT...

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLDU. ALT GEÇİTTE BİRİKEN SULAR İÇİN EKİPLER ANINDA HAREKETE GEÇTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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