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Yatsı namazı sonrası gençlerin gündemi: Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri

Eskişehir Seyitgazi'de Kırka Kurs Camii'nde düzenlenen 'Cami-Gençlik Buluşması'nda gençler Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini dinledi; doğru cevaplayanlara hediyeler verildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yatsı namazı sonrası gençlerin gündemi: Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri

Yatsı namazı sonrası gençlerin gündemi: Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gençler, Kırka Kurs Camii'nde düzenlenen 'Cami-Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi ve programın ana başlığı Kur'an-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri olarak belirlendi.

Programın akışı:

Toplantı, cemaatle kılınan yatsı namazının ardından başlayan sohbetle sürdü. Sohbette Kur'an ayetlerinin bilimsel yönlerine ilişkin sunumlar yapıldı, konuyla ilgili sorular yöneltildi ve etkileşimli bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Sohbet sonunda, konuyla ilgili sorulara doğru cevap veren gençlere sürpriz hediyeler takdim edildi.

Müftüden değerlendirme:

Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, program hakkında yaptığı açıklamada, "Gençlerimizle buluştuk, bu tür buluşmalarla gençlerin camiyle ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm gençlerimize ve emeği geçen hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi. Müftü'nün açıklaması, programın hem bilgi aktarımı hem de toplumsal bağları güçlendirme amacını öne çıkardı.

Etkinliğin sonu ve önemi:

Program, çiğ köfte ikramı ve muhabbetlerle sona erdi. Katılımcılar, hem akademik/ilmi yaklaşımlarla Kur'an metnini tartışma fırsatı buldu hem de cami çevresinde sosyal bağların pekiştiği bir ortamda bir araya gelmiş oldu. Bu tür buluşmalar, gençlerin dini ve manevi konularla ilgilenmesini teşvik etme yönüyle değerlendirildi.

SEYİTGAZİ İLÇESİNDE GENÇLER &quot;KUR&#039;AN-I KERİM&#039;İN BİLİMSEL MUCİZELERİ&quot; KONULU SOHBETTE BİR ARAYA...

SEYİTGAZİ İLÇESİNDE GENÇLER "KUR'AN-I KERİM'İN BİLİMSEL MUCİZELERİ" KONULU SOHBETTE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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