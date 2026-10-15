Alaçam'dan dönüşüm hikâyesi: DOA'da 100 bin ambalajı biriktiren ilk kişi

DOA kampanyasında ilk başarı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında başlatılan "100.000 Ambalaj Challenge" kampanyasında hedefe ulaşan ilk katılımcı, Samsun'un Alaçam ilçesinden çıktı. Kampanya, geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla geniş katılımla yürütülüyor.

Kampanyanın duyurulması ve amacı:

Türkiye Çevre Ajansı ve DOA tarafından 4 Temmuz tarihinde "Türkiye’nin En Büyük Dönüşüm Meydan Okuması" sloganıyla duyurulan kampanya, ambalajların depozito sistemi aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Sistemle birlikte toplumda atık ayırma ve ambalajların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Hedefe ulaşan katılımcı ve süreç:

Kampanyada 100 bin ambalaj biriktirme hedefine ulaşan ilk isim olarak kayıtlara geçen kişi, Turgay Baş olarak bildirildi. Baş'ın bu başarıyı hangi yöntemlerle ve hangi süre zarfında elde ettiği resmi metinde yer almıyor; ancak sonuç, kampanyanın hedeflenen katılım ve farkındalığı sağladığını gösteriyor.

Teslimat, doğrulama ve ödemenin açıklanma takvimi:

100 bin ambalaj hedefine ulaşılması sonrasında ambalajların teslim alınması ve doğrulanmasına ilişkin ayrıntılar ile teşvik ödemelerine dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak. Bu ayrıntıların açıklanacağı basın buluşması 16 Ekim Cuma günü saat 15.30'da, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir sayma doğrulama merkezinde gerçekleştirilecek.

DOA Sistemi'nin ulusal entegrasyon süreci ise 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlamış durumda; kampanya, bu süreçle paralel olarak ambalajların daha etkin geri dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Basın buluşmasında doğrulama adımları ve teşvik ödemelerinin uygulama detayları aktarılacak.

DEPOZİTOSU OLAN AMBALAJLAR (DOA) SİSTEMİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN “100.000 AMBALAJ CHALLENGE” KAMPANYASINDA 100 BİN AMBALAJ BİRİKTİRME HEDEFİNE ULAŞAN İLK KATILIMCI, SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDEN OLDU.