Arabanlı kadın çiftçilere vefa: Mehmet Kaya'dan 15 Ekim mesajı

Mehmet Kaya'dan 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Mehmet Kaya, Gaziantep'in Araban ilçesinde yayımladığı mesajla 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü anarken, Araban Ovası'nın tarımsal üretimindeki kadın emeğini öne çıkardı. Kaya, mesajında Arabanlı kadınların kırsal üretimin sürekliliğinde oynadığı rolü ve günlük yaşamla tarımsal faaliyetleri bir arada yürütme yükünü vurguladı.

Arabanlı kadınların tarımdaki çok yönlü rolü:

Kaya, Araban Ovası'nın verimli topraklarında tarımsal işgücünün temel unsurlarından birinin Arabanlı kadın çiftçiler olduğunu belirtti. Açıklamada, kadınların tarlada çift sürmekten, tohum ekmeye; ürün hasadından ürünlerin işlenmesine kadar tarımın hemen her aşamasında yer aldıkları ifade edildi. Ayrıca kırsal mahallelerde yaşayan kadınların gıda üretimi, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gıda güvenliğinde önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çekildi.

Mesajda, tarım alanlarında kadın tarım işçilerinin özellikle gıda üretimi, ürün hasadı ve işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaştığı; buna karşın kadınların ev içi geleneksel görevler ve annelik sorumluluklarını da birlikte yürüttükleri vurgulandı. Bu ikili yük nedeniyle kırsal kesimde kadınların günlük yaşamının ve tarımsal faaliyetlerinin çeşitliliğinin büyük bir emek gerektirdiği kaydedildi.

Kutlama ve takdir çağrısı:

Arabanlı kadınların gece gündüz çalışarak hem ailelerine hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Kaya, bu emek sahiplerinin Dünya Kadın Çiftçiler Gününü tebrik etti. Mesajında, kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rollerinin görünür kılınması ve desteklenmesinin önemine işaret edildi.

Kaya'nın açıklaması, Araban ilçesinde tarımın sürdürülebilirliği ve kırsal hayatın güçlendirilmesi konusundaki yerel hassasiyeti de ortaya koydu. Kadınların tarımdaki çok yönlü çalışmalarının hem üretim zincirinde hem de toplumsal yaşamda belirleyici olduğu mesajı, günün anlamı çerçevesinde yeniden vurgulandı.

MEHMET KAYA