Araç aramasında ele geçirilen uyuşturucuyla bir kişi tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu ve araçta arama yaptı. Aramada 20 gram uyuşturucu madde ile 140 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Araçta bulunan H.C.C., ekiplerce "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın seyri:

Kamu güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalar kapsamında yapılan arama ve ele geçirme işlemleri hakkında bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları yetkili birimlerce sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.