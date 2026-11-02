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Muğla'da ekim operasyonları sekiz şüpheliyi tutuklattı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın ekim ayındaki çalışmasında 175 şüpheli yakalandı, ele geçirilenler arasında sentetik hap, skunk ve metamfetamin de bulunuyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da ekim operasyonları sekiz şüpheliyi tutuklattı

Muğla'da ekim ayı uyuşturucu operasyonları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 173 olay meydana geldi. Operasyonlar sonucunda 175 şüpheli yakalandı; bu kişilerden 8'i tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 700 adet sentetik hap, 573 gram skunk, 302 gram kubar esrar, 144 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 20 adet skunk tohumu ve 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

soruşturmalar ve hukuki süreç:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik soruşturmaları kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi. Yakalanan şüphelilerin adli mercilere sevkiyle birlikte soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

MUĞLA&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 8 TUTUKLAMA

MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 8 TUTUKLAMA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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