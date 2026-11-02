Mudurnu kahvehanesinde sessizlik ve saygı kuralı: küfür edenlere çay cezası

Kahvehanede yeni düzenleme getirildi:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 19 yıldır kahvehane işleten 67 yaşındaki Ahmet Çelik iş yerinde davranışlara yönelik yeni bir kural uygulamaya koydu. Çelik, müşterilerin birbirine ve çevrelerine karşı daha saygılı olması amacıyla mekânda küfür edilmesini ve yüksek sesle konuşmayı yasakladı.

Kahvehanenin çeşitli noktalarına asılan uyarı yazılarında müşterilere doğrudan çağrı yapılıyor. Duvarlardaki yazılarda, "Yüksek sesle konuşmayalım. Küfürlerinizi kendinize saklayın" ve "Küfür etmek yasaktır. Çevrenize saygılı olun" ifadeleri yer alıyor.

Ceza uygulaması:

Kurala uymayan müşterilere yönelik yaptırım da hayata geçirildi. Çelik, kural ihlali tespit edildiğinde masadaki herkese çay ısmarlama cezası verdiğini belirtiyor. Uygulamanın amacı olarak ailelerin de rahatça vakit geçirebilmesini sağlamak gösteriliyor.

Çelik söz konusu uygulamayı gerekçelendirdi: "Küfür etmesinler diye yazdık. Müşteriler küfür ediyor. Niye ettiklerini bilmiyoruz, gelişigüzel ediyorlar. Onun için yazdık. İşletmemize aileler de geliyor. Erkek müşteriler küfür etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Ben de bunun önüne geçmek için yazı yazmayı düşündüm. Uyarı yazılarının faydası da oldu. Ceza da yazıyoruz. Masada olan herkese çay söyleme cezası veriyoruz".

Müşteri tepkisi ve amaç:

İşletme sahibi, uygulamanın hem mekân içi huzuru hem de ailelerin kahvehaneyi tercih etme rahatlığını artırmayı hedeflediğini söylüyor. Çelik'in asılı uyarılarına ve ceza uygulamasına müşterilerin destek verdiği, kuralın kabul gördüğü bildirildi. Uygulama, kahvehane kültüründe davranış normlarına yönelik yerel bir örnek teşkil ediyor.

MUDURNU İLÇESİNDE 19 YILDIR KAHVEHANE İŞLETEN 67 YAŞINDAKİ AHMET ÇELİK, İŞ YERİNDE KÜFÜR EDİLMESİNİ VE YÜKSEK SESLE KONUŞULMASINI YASAKLADI