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Adıyaman'da lastik patlaması sonucu bariyerlere çarpan otomobil hasar gördü

Adıyaman'da 33 PL 859 plakalı otomobilin lastiği patladı; araç bariyerlere çarptı, ölen veya yaralanan olmadı, sürücü aracı yol kenarına çekti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da lastik patlaması sonucu bariyerlere çarpan otomobil hasar gördü

Adıyaman'da lastik patlaması bariyere çarpan kazaya yol açtı

Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında lastiği patlayan bir otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 33 PL 859 plakalı otomobilin lastiği patladı. Patlama sonrası araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve gövde ile ön aksamda hasar meydana geldi.

olay sonrası ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası sürücü ile araçtaki yakınları aracı kontrollü şekilde yol kenarına çekti. Yapılan kontrollerde ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi. Yetkililer sürücüleri lastik kontrollerini düzenli yapmaları ve ani arızalarda kontrollü hareket etmeleri konusunda uyardı.

ADIYAMAN’DA, LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPTI.

ADIYAMAN’DA, LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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