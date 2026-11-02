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Kurşunlu Han'da 23 branşta ücretsiz el sanatları kursları açılıyor

Şehzadeler Belediyesi'nin Kurşunlu Han'daki el sanatları kurslarına başvurular 11 Kasım'a kadar sürüyor; ücretsiz eğitimler 16 Kasım'da başlayacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kurşunlu Han'da 23 branşta ücretsiz el sanatları kursları açılıyor

Kurşunlu Han'da el sanatları atölyeleri:

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurşunlu Han El Sanatları Kursları için başvurular başladı. Başvurular 11 Kasım tarihine kadar devam edecek ve eğitimler 16 Kasım itibarıyla başlayacak.

Kurs programı:

Kursa katılacaklar, toplam 23 farklı sanat dalı arasından atölye seçebilecek. Kurulacak branşlar arasında kitre bebek, Manisa Bezi dokuma, modern resim, ahşap tasarım, seramik, kaligrafi, bilgisayarlı makine nakışı, wayuu-miyuki, naht sanatı, soğuk porselen, tezhip sanatı, keçe yapımı, ebru sanatı, kırkyama ileri dönüşüm, amigurumi, fotoğrafçılık, ahşap boyama, taş boyama taş bebek, gümüş-bakır işlemeciliği, geleneksel resim, çini sanatı ile punch ve rölyef kursları yer alıyor.

Programın planlaması kapsamında kursların 3 ay sürmesi öngörülüyor ve kontenjanlar sınırlı tutulacak. Kurslar, el sanatlarına ilgi duyanlara pratik bilgi ve uygulama imkânı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Başvuru ve katılım şartları:

Kurslara katılmak isteyenler için temel şartlar arasında 18 yaş ve üzeri olmak bulunuyor. Tüm kurslar belediye tarafından ücretsiz olarak verilecek. Başvurular belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online yapılabilecek.

Şehzadeler Belediyesi, sınırlı kontenjan nedeniyle başvuruları zamanında yapmanın önemine dikkat çekiyor; kurslar sanatseverlere yönelik olarak Kurşunlu Han'da gerçekleştirilerek bölgesel el sanatları geleneğine katkı sağlamayı hedefliyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NİN KURŞUNLU HAN’DA DÜZENLEYECEĞİ ‘EL SANATLARI KURSLARI’NA BAŞVURULAR...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NİN KURŞUNLU HAN’DA DÜZENLEYECEĞİ ‘EL SANATLARI KURSLARI’NA BAŞVURULAR BAŞLADI. 23 FARKLI SANAT DALINDA VERİLECEK KURSLARA BAŞVURULAR 11 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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