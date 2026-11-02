Kaldırıma düşen sıvalar Manisa'da anne ve kızını son anda geçti

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, parçaların düştüğü alandan kıl payı kurtuldu. Sıvaların hemen arkasında bulunan anne ve küçük kızının önünden düşmesi çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve düşen parçaların oluşturabileceği ek riskleri önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, alanda daha fazla gevşek parça olup olmadığını kontrol etti ve tehlike olabilecek noktaları güvenli hale getirdi.

Sonuç ve halkın tepkisi:

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak çevredeki vatandaşlarda tedirginlik oluştu. Olay, dış cephe bakımlarının önemini bir kez daha gösterirken, benzer durumların tekrarlanmaması için yetkililerin denetimlerinin önemine dikkat çekti.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR BİNADAN KOPARAK KALDIRIMA DÜŞEN SIVA PARÇALARI, YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. KALDIRIMDA YÜRÜYEN ANNE VE KÜÇÜK KIZI DÜŞEN SIVALARDAN SON ANDA KURTULDU.