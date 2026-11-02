Dolar 49,9412 +0,02%
Euro 56,0787 +0,64%
Bist 10.859,68 +0,93%
Altın Gram 6.273,42 +0,21%
EUR/USD 1,1220 +0,48%
Brent Petrol 108,54 -4,31%
--°

Kaldırıma düşen sıvalar Manisa'da anne ve kızını son anda geçti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binadan kopan sıva parçaları kaldırıma düştü; yürüyen anne ve küçük kızı parçaların hemen arkasından kıl payı kurtuldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaldırıma düşen sıvalar Manisa'da anne ve kızını son anda geçti

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, parçaların düştüğü alandan kıl payı kurtuldu. Sıvaların hemen arkasında bulunan anne ve küçük kızının önünden düşmesi çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve düşen parçaların oluşturabileceği ek riskleri önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, alanda daha fazla gevşek parça olup olmadığını kontrol etti ve tehlike olabilecek noktaları güvenli hale getirdi.

Sonuç ve halkın tepkisi:

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak çevredeki vatandaşlarda tedirginlik oluştu. Olay, dış cephe bakımlarının önemini bir kez daha gösterirken, benzer durumların tekrarlanmaması için yetkililerin denetimlerinin önemine dikkat çekti.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR BİNADAN KOPARAK KALDIRIMA DÜŞEN SIVA PARÇALARI, YOLDAN GEÇEN...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR BİNADAN KOPARAK KALDIRIMA DÜŞEN SIVA PARÇALARI, YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. KALDIRIMDA YÜRÜYEN ANNE VE KÜÇÜK KIZI DÜŞEN SIVALARDAN SON ANDA KURTULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı
images

Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi
images

Muğla'da aranan üç hükümlü yakalandı: üzerlerinde 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş...
images

Ankara'da sosyal medyadaki çocuk darp görüntüsü annesini cezaevine gönderdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Togg'un atılımı: son bir yılda 55 bin, toplamda 130 bini geçen elektrikli araçlar yollarda

Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi

Otluca Tugay yolunda iki haftalık onarımla ulaşım normale döndü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde