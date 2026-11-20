Kış koşullarında dört mevsim lastik uyarısı:

Kış ve yaz lastiği dışında kullanıcıların tercih ettiği dört mevsim lastikler, uzmanlara göre sert kış şartlarında kış lastiğinin yerini tutmuyor. Lastikçi Filiz Kasapoğlu, özellikle yağışlı ve aşırı soğuk havalarda dört mevsim lastiklerin yeterli yol tutuşu ve frenleme performansı sağlayamayacağını belirtiyor.

Kasapoğlu, işleyiş ve malzeme farklarına dikkat çekerek, “Dört mevsim lastikler bir kaçış noktası değildir. İçindeki silika ve kauçuk karışımı ortalama bir hamur olduğu için kışın yağmurda ve soğukta istediğimiz performansı alamıyorsunuz” diye konuştu.

Lastik yapısı ve performans farkları:

Uzman, lastiklerin iç yapısına ilişkin somut veriler verdi: yaz lastiğinde silika oranı %4-5, kış lastiğinde %90 iken dört mevsim lastikte yaklaşık %40 oranında karışım bulunduğunu aktarıyor. Bu farklılığın yol tutuşu, ıslak zeminde su tahliyesi ve fren mesafesi üzerinde doğrudan etkisi olduğu vurgulanıyor.

Kasapoğlu ayrıca, eksi 7 derece sınırına dikkat çekerek dört mevsim lastiklerin bu sıcaklığın altında yol tutuşunu kaybetmeye başladığını; kış lastiği ile dört mevsim lastik arasında fren mesafesinde yaklaşık %50 fark olabileceğini belirtti.

Kullanıcı deneyimleri ve elektrikli araçlara etkisi:

Müşteri geri bildirimlerinden örnekler veren Kasapoğlu, dört mevsim lastik kullanıp olumsuz deneyim yaşayan sürücülerin daha sonra kış lastiğine yöneldiğini söyledi. Özellikle elektrikli ve yüksek performanslı araçlarda dört mevsim lastiklerin çekiş ve kalkış esnasında patinaj nedeniyle yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

“Elektrikli arabalarda, yüksek performanslı arabalarda dört mevsim zaten olmaz” diyen Kasapoğlu, bu tür araçlarda sürüş dinamiklerinin dört mevsim lastikleri için uygun olmadığını belirtti.

Maliyet, risk ve öneriler:

İki ayrı set (yaz ve kış) lastik ile dört mevsim lastik arasındaki fiyat farkının yaklaşık 10-20 bin lira olduğunu söyleyen Kasapoğlu, bu farkın alınacak risk düşünüldüğünde göze alınmaması gerektiğini vurguluyor. “Sekiz lastik alınacağına 10 ile 20 bin lira arasındaki bir farktan dolayı kaçmamaları gerekiyor” ifadesi, güvenlik önceliğinin altını çiziyor.

Son olarak Kasapoğlu, sürücülere lastik seçiminde bilinçli olmaları çağrısında bulundu: lastiğe dokunup desen ve kılcal kanalları inceleyerek kış lastiğinin kendini gösterdiğini, herkesin “ben lastikten anlamam” dememesi gerektiğini söyledi. Yapılan testlerle bir araca kış lastiği, diğerine dört mevsim takıldığında farkın rahatlıkla görülebildiğini aktardı.

Özetle: Uzmanlar, günlük kullanım veya sürekli hareket halinde olan sürücüler dahil olmak üzere, kış koşullarında güvenlik ve fren performansı için kış lastiğini tercih etmenin gerektiğini; dört mevsim lastiklerin bazı koşullarda risk oluşturduğunu belirtiyor.

Ne yaz ne kış ‘lastik dört mevsim olsun' diyenlere uyarı