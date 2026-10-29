Araç'ta 103 meyve çekirdeğiyle cumhuriyet coşkusu yaylalarda doğayla birleşti

Araç'ta cumhuriyetin 103. yılı doğada kutlandı:

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, 250 öğrenci, akademisyenler ve protokol üyeleri Gölcük ile Sıragömü yaylalarında bir araya geldi. Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu ile Eko Turizm ve Çevre Topluluğu iş birliğinde yürütülen programda, Cumhuriyetin 103. yılına özel olarak 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu.

Etkinlik ve yürüyüş:

Katılımcılar, Tarihi İpek Yolu güzergahında gerçekleştirilen 6 kilometrelik doğa yürüyüşüyle yayla rotasını izledi. Etkinlik çerçevesinde halat çekme, çuval yarışı ve çivi çakma gibi geleneksel oyunlar düzenlendi; ayrıca mantar toplama etkinliği ile bölgenin flora ve fauna çeşitliliği tanıtıldı. Programda coğrafya ile Cumhuriyet temalı bir resim sergisi açıldı ve katılımcılara coğrafi işaretli Göce çorbası ikram edildi.

Organizasyon ve destekçiler:

Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın ve Öğr. Gör. Hikmet Haberal öncülük etti. Programa Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Araç Kaymakamlığı, Araç Belediyesi ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü destek verdi.

Mesajlar ve katılımcı deneyimleri:

Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin etkinliğin Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlendiğini vurgulayarak, 'Çok anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlayacağız' dedi. Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan gençlere hitaben, 'Kıymetli gençler, sizler bizlere ailenizin emanetisiniz' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Miraç Aydın ise etkinliğin amacını gençlere Cumhuriyet’in anlamını yaşatmak olarak özetledi.

Etkinliği düzenleyen Öğr. Gör. Hikmet Haberal, Kastamonu Üniversitesi'nin farklı fakülte ve meslek yüksekokullarından gelen 250 öğrenciyle bir arada olduklarını belirterek, 'Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü burada kutlamak ve o coşkuyu doğanın izinde, doğanın ışığında yaşamak istedik. 103 meyve çekirdeğini doğayla buluşturduk' dedi. Birinci sınıf öğrencisi Dursun Onur Akkuş ise etkinliğin keyifli geçtiğini, sosyal etkileşim ve aktivitelerden verim aldığını anlattı.

Program, Araç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen fener alayıyla son buldu; katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet coşkusunu ilçe sokaklarına taşıdı.

Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu