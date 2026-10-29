Köprüde coşku: Çatakköprü öğrencileri cumhuriyeti tarihi mekânda kutladı

29 Ekim coşkusu Çatakköprü'de

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eğitim veren Çatakköprü İlk-Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kapsamında bir dizi etkinlikle kutlama yaptı. Okul bahçesinde ve Tarihi Malabadi Köprüsü'nde düzenlenen programlar, öğrencilere ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Okul bahçesinde birlik ve coşku:

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende öğrenciler, cumhuriyetin anlamını yansıtan bir koreografi sundu. Türk bayraklarıyla yapılan gösterilerde birlik ve beraberlik vurgulandı; öğrencilerin hazırladığı sahneler izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Etkinlikler boyunca cumhuriyet sevgisi ve toplum bilinci ön plana çıktı.

Tarihi mekânda anlamlı kutlama:

Kutlamaların bir diğer durağı ise bölgenin kültürel simgelerinden olan Tarihi Malabadi Köprüsü oldu. Köprünün eşsiz atmosferinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, tarihi bir mekânda cumhuriyet coşkusunu yaşadı ve bölgenin mirasına dikkat çekildi. Her iki mekânda da programlar, 29 Ekim'in önemini vurgulayarak tamamlandı.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE ÇATAKKÖPRÜ İLK-ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI OKUL BAHÇESİNDE HAZIRLADIKLARI KOREOGRAFİ VE TARİHİ MALABADİ KÖPRÜSÜ’NDE DÜZENLEDİKLERİ ETKİNLİKLE KUTLADI.