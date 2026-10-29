Pancar üreticisinden zarar iddialarına sert yanıt: 'külliyen yalan'

Çorum'da 500 dönüme yakın arazisinde arpa, buğday, ayçiçeği, mısır, soğan ve şeker pancarı yetiştiren 58 yaşındaki Mustafa Ertuğrul, şeker pancarı üreticilerinin zarar ettiğini söyleyenlere sosyal medyada paylaştığı görüntülerle yanıt verdi. Ertuğrul, bu yıl pancar verimlerinin yüksek olduğunu belirterek eleştirilere tepki gösterdi.

üretim, verim ve maliyet hesabı:

Ertuğrul, bu sezon yaklaşık 110 dönüm alanda pancar ektiğini, dönüm başına verimin 4 tondan başlayıp 15 tona kadar çıktığını anlattı. Ona göre 4 ton pancar masrafları ancak karşılıyor; bu seviyenin üzerinde alınan ürün çiftçiye gelir bırakıyor. Ertuğrul, örnek hesap yaparak şunları söyledi: '6 ton pancar aldıysan 4 tonu masrafa gider, 2 tonu sana kalır. 10 ton aldıysan 4 tonu masrafa gider, 6 tonu sana kalır. 15 ton aldıysan bunu yukarı doğru hesapla.'

Bu tabloda Ertuğrul, dönüm başına elde edilen kar aralığını vurguladı: 'Dönümünde 10 bin lira ila 25 bin lira arası bize kar kalıyor.' Bu nedenle 'ben kazanmıyorum' diyenlerin iddialarını 'külliyen yalan' olarak nitelendirdi.

ekonomik değerlendirme ve tüketici vurgusu:

Çiftçinin son yıllarda makineleşme ve gelir anlamında daha iyi durumda olduğunu savunan Ertuğrul, 20–25 yıl öncesiyle kıyaslayarak bugün çiftçilerin birden fazla traktör ve daha iyi araçlara sahip olduğunu söyledi. Üretimden elde edilen gelirin ham madde fiyatına ve şekerin kilogram fiyatına bağlı olduğunu belirterek, şekerin kilogram fiyatının 3 lira 75 kuruş olduğunu hatırlattı.

Ertuğrul, tüketici fiyatlarına da dikkati çekerek, ham madde maliyeti yükselirse market fiyatlarının da artacağını belirtti ve pancardan şeker elde etme oranını hatırlattı: 'Zaten 8 kilo pancaradan 1 kilo şeker oluyor.' Örnek hesaplarla, ektiği 100 dönümden elde edeceği geliri ve maliyeti de paylaştı.

eleştirilere karşı duruş ve üretim mesajı:

Söz konusu eleştirilere karşı sert görüşler de dile getiren Ertuğrul, bazı çiftçilerin geçmişi unutup haksız şikayetlerde bulunduğunu ifade etti. Alternatif ürünlerin de çiftçiye yüksek kazanç sağlayabileceğini belirterek, soğan örneğinde dönüm ve fiyat hesabı yaptı.

Gün sonunda Ertuğrul, üretime devam edeceğini vurguladı: 'Para kazanmasam bile ben üreteceğim.' Çiftçiliği bir meslek ve görev olarak gördüğünü söyleyerek üretimin ülke için önemine dikkat çekti ve toplumsal olarak üretimin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

ÇORUM’DA ŞEKER PANCAR ÜRETİCİSİ 58 YAŞINDAKİ MUSTAFA ERTUĞRUL'UN PANCAR YETİŞTİRENLERİN ZARAR ETTİĞİNİ İDDİA EDENLERE CEVAP VERMEK İÇİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU. ERTUĞRUL, "DÖNÜMÜNDE 10 BİN LİRA İLA 25 BİN LİRA ARASI BİZE KAR KALIYOR. 'BEN KAZANMIYORUM' DİYEN ÇİFTÇİLER KÜLLİYEN YALAN SÖYLÜYOR" DEDİ.