Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,6209 +0,08%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,82 -0,27%
EUR/USD 1,1140 -0,16%
Brent Petrol 110,27 -1,23%
--°

Kars'ta yağmur altında cumhuriyet coşkusu: 103 öğrenciyle halay

Kars'ta 29 Ekim törenleri yağmura rağmen sürdü; resmi tören, öğrenci şiirleri, Kafkas oyunları ve komandoların gösterisi izlendi, 103 öğrenci halay çekti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta yağmur altında cumhuriyet coşkusu: 103 öğrenciyle halay

kars'ta 29 ekim kutlamaları:

Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, yağmurlu hava rağmen kitlesel katılımla gerçekleşti. Tören alanını dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak olurken program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

resmi tören ve katılımcılar:

Okullar, askeri birlikler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı törene Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Başsavcı Mehmet Çepni, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı da okundu.

vali polat'ın konuşması:

Vali Ziya Polat, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında Cumhuriyetin kuruluşuna ve milletin bağımsızlığa verdiği değere vurgu yaptı. Konuşmasında, Cumhuriyetin nesiller boyu korunacak bir miras olduğunu belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Polat, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Millî Mücadeleye atıfta bulunarak "Bir millet bağımsız yaşamaya karar vermişse hiçbir güç onun iradesini esir alamaz!" ifadesine yer verdi.

Program kapsamında öğrenciler Cumhuriyet ve vatan sevgisini konu alan şiirleri seslendirirken, Kafkas halk oyunları ekibi ile mahalli halk oyunları ekibinin gösterileri törene renk kattı. Seyirciler, gösterileri alkışlarla karşıladı.

Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği gösteri, tören alanındaki yoğun ilgiyi topladı; komandoların performansı sık sık alkışlandı.

Etkinlikte ayrıca Türkiye ve Avrupa düzeyinde çeşitli alanlarda dereceler elde eden gençler ödüllendirildi; başarıları törenle takdim edildi.

103. yıla özel halay:

Cumhuriyetin 103. yılı anısına hazırlanan bölümde 103 öğrenci aynı anda halay çekti. Öğrencilerin oluşturduğu halk zinciri tören alanında renkli anlar sunarken, vatandaşlar coşkuyla eşlik etti.

Kars’taki 29 Ekim kutlamaları, resmi geçit töreni ve birliklerin geçişiyle sona erdi; yağmura rağmen sürdürülen törenler, kentte Cumhuriyet ruhunun canlı tutulduğunu gösterdi.

KARS’TA CUMHURİYET’İN 103. YILI YAĞMUR ALTINDA COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)

KARS’TA CUMHURİYET’İN 103. YILI YAĞMUR ALTINDA COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mardin'de cumhuriyetin 103. yılı törenle kutlandı
images

Samsun’da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl birlik ve gelecek vurgusuyla kutlandı
images

Valilikte tebrikat kabulü: Kilis'te 29 ekim coşkusu
images

Erzurum'da yazılan cumhuriyet: DAGC başkanı Türkez'ten 29 Ekim mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta birlik ve dayanışma vurgusuyla Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samsun’da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl birlik ve gelecek vurgusuyla kutlandı

Meme kanserinde taramada mamografi önceliği: MR sadece riskli olgularda düşünülmeli

Adana'da 29 ekim coşkusu: cumhuriyet 103 yaşında

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek