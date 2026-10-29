Kars'ta yağmur altında cumhuriyet coşkusu: 103 öğrenciyle halay

kars'ta 29 ekim kutlamaları:

Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, yağmurlu hava rağmen kitlesel katılımla gerçekleşti. Tören alanını dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak olurken program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

resmi tören ve katılımcılar:

Okullar, askeri birlikler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı törene Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Başsavcı Mehmet Çepni, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı da okundu.

vali polat'ın konuşması:

Vali Ziya Polat, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında Cumhuriyetin kuruluşuna ve milletin bağımsızlığa verdiği değere vurgu yaptı. Konuşmasında, Cumhuriyetin nesiller boyu korunacak bir miras olduğunu belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Polat, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Millî Mücadeleye atıfta bulunarak "Bir millet bağımsız yaşamaya karar vermişse hiçbir güç onun iradesini esir alamaz!" ifadesine yer verdi.

Program kapsamında öğrenciler Cumhuriyet ve vatan sevgisini konu alan şiirleri seslendirirken, Kafkas halk oyunları ekibi ile mahalli halk oyunları ekibinin gösterileri törene renk kattı. Seyirciler, gösterileri alkışlarla karşıladı.

Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği gösteri, tören alanındaki yoğun ilgiyi topladı; komandoların performansı sık sık alkışlandı.

Etkinlikte ayrıca Türkiye ve Avrupa düzeyinde çeşitli alanlarda dereceler elde eden gençler ödüllendirildi; başarıları törenle takdim edildi.

103. yıla özel halay:

Cumhuriyetin 103. yılı anısına hazırlanan bölümde 103 öğrenci aynı anda halay çekti. Öğrencilerin oluşturduğu halk zinciri tören alanında renkli anlar sunarken, vatandaşlar coşkuyla eşlik etti.

Kars’taki 29 Ekim kutlamaları, resmi geçit töreni ve birliklerin geçişiyle sona erdi; yağmura rağmen sürdürülen törenler, kentte Cumhuriyet ruhunun canlı tutulduğunu gösterdi.

KARS’TA CUMHURİYET’İN 103. YILI YAĞMUR ALTINDA COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)