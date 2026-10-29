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Bulanık'ta cumhuriyet bayramı 103. yıl coşkusu gençlerin sahnesinde

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim'in 103. yılı törenlerle kutlandı; kaymakam ve cumhuriyet savcısı tebrikleri kabul etti, öğrenciler gösteriler sundu ve ödüller verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bulanık'ta cumhuriyet bayramı 103. yıl coşkusu gençlerin sahnesinde

kutlama programı:

Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenler, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar’ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı ve Bulanık Spor Salonu’nda devam etti.

protokol ve anlamlı konuşmalar:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet’in bağımsızlık mücadelesinin ardından millet egemenliğiyle taçlandığını vurguladı. Koşansu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarının fedakârlıklarına dikkat çekerek, Cumhuriyet’in eğitim, adalet ve eşit yurttaşlık ilkeleriyle herkese fırsat sunduğunu ifade etti.

Konuşmada ayrıca çocuklar ve gençlerin ülkenin geleceğini inşa etmedeki rolüne işaret edildi ve Cumhuriyet’i daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere bırakmanın ortak bir sorumluluk olduğu belirtildi. Kaymakam konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazilerin anılmasıyla sonlandırdı.

öğrenci gösterileri ve ödül töreni:

Programın ilerleyen bölümünde Süleymanpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu ve çeşitli sahne gösterileri sundu. Gösteriler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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