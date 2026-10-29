askon erzurum şube başkanı turan: cumhuriyet gelecek için umut meşalesidir

askon erzurum şube başkanı turan'ın 29 ekim mesajı:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve toplumsal birlik ile geleceğe dönük sorumluluklara vurgu yaptı. Turan, Cumhuriyetin milletin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

tarihsel süreç ve cumhuriyetin anlamı:

Turan mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 19 Mayıs 1919'da başlatılan Milli Mücadele'nin Büyük Zaferle noktalandığını hatırlattı. Atatürk'ün 'Türk Milleti’nin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' sözlerine atıf yapan Turan, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi ve toplumsal-siyasal dönüşüm projesi olduğunu belirtti.

Her türlü zorluğa rağmen milletin kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle sergilediği kararlılığın Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir zaferle sonuçlandırdığını vurgulayan Turan, bu zaferin sonucunda elde edilen ülke ve Cumhuriyetin, geçmişe gururla, geleceğe güvenle bakma imkânı tanıdığını ifade etti.

birlik, sorumluluk ve gelecek vizyonu:

Mesajında toplumsal dayanışmanın altını çizen Turan, 'Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir' değerlendirmesini öne çıkardı. Ülkenin tüm kazanımlarına sahip çıkma ve bu emaneti gelecek kuşaklara eksiksiz teslim etme sorumluluğuna dikkat çeken başkan, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurguladı.

Turan, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedefler etrafında kenetlenmenin bugünlere gelinmesinde belirleyici olduğunu belirterek, milletin karşılaştığı badireleri birlikten güç alarak aştığını söyledi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı hedefiyle ülkeyi daha müreffeh ve güçlü kılma yönündeki kararlılığı yineledi.

Mesajını sonlandırırken Turan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, vatanı uğruna can veren aziz şehitler ile gaziler için saygı, şükran ve rahmet dileklerini sundu ve tüm halka en içten duygularla Cumhuriyet Bayramı kutlamasında bulundu.

TOPLUMSAL BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPAN ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, CUMHURİYET’İN TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN DOĞUŞUNU SİMGELEYEN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLDUĞUNU VURGULADI.