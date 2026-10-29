Cumhuriyetin 103. yılında sorumluluk ve birlik çağrısı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu yılın hem ortak gurur hem de gelecek için kararlılık zamanı olduğuna dikkat çekti.

Başkanın mesajı:

Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün hepimizin yüreğinde büyük bir gurur ve coşku var. Bugün, aziz milletimizin yeniden ayağa kalktığı, kendi geleceğine sahip çıktığı büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimizin yıl dönümü. Aziz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 103 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen dünyanın en güçlü devletlerini dize getiren bu millet, Anadolu’ya bir kez daha mührünü vurmuştur" dedi.

En büyük sorumluluğumuz:

Başkan Yılmaz, milletin tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlükten taviz vermediğini hatırlatarak, "Milletimizin iman, cesaret ve fedakarlığıyla zafere ulaşan bağımsızlık mücadelemiz, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün; tıpkı 103 yıl önceki ruh ve imanla, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri ve anma:

Yılmaz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair hedeflere de değindi: "Bizler de bu eşsiz vatanı daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefimize hep birlikte yürüyeceğiz. Bu topraklarda çok daha büyük başarılara imza atacak, daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Mesajında ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanları anıldı; şehitler için rahmet, gaziler için şükran dilekleri iletildi. Yılmaz, sözlerini "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek tamamladı.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, YAYINLADIĞI MESAJLA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI. CUMHURİYET’İN TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN DOĞUŞUNU SİMGELEYEN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLDUĞUNU VURGULAYAN BAŞKAN YILMAZ, “BUGÜN HEPİMİZİN YÜREĞİNDE BÜYÜK BİR GURUR VE COŞKU VAR. BUGÜN, AZİZ MİLLETİMİZİN YENİDEN AYAĞA KALKTIĞI, KENDİ KADERİNE SAHİP ÇIKTIĞI BÜYÜK MÜCADELENİN ARDINDAN KURULAN CUMHURİYETİMİZİN YIL DÖNÜMÜ. AZİZ MİLLETİMİZİN İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİNİN EN BÜYÜK ESERİ OLAN CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR GURUR VE COŞKUYLA KUTLUYORUZ. 103 YIL ÖNCE TÜM İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DEVLETLERİNİ DİZE GETİREN BU MİLLET, ANADOLU’YA BİR KEZ DAHA MÜHRÜNÜ VURMUŞTUR” DEDİ.