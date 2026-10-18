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Araklı'da akşam kazası: bariyerleri aşan araç dereye uçtu, beş yaralı

Trabzon Araklı'da Karadere yolunda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç bariyerleri aşarak dereye uçtu; 5 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Araklı'da akşam kazası: bariyerleri aşan araç dereye uçtu, beş yaralı

Kaza ve yaralıların durumu:

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Karadere yolundan Araklı yönüne seyir halindeki araç, Yiğitözü Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu. Olayda araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler, dere kenarlarının duvarla kaplı olması nedeniyle ulaşım ve kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadı. Yaralılar araçtan çıkartılırken, kurtarma çalışmaları sırasında vinç kullanıldı ve müdahale uzun uğraşlar sonucu sağlandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından alınarak Araklı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları yetkililer tarafından sürdürüyor.

TRABZON&#039;UN ARAKLI İLÇESİNDE BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ...

TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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