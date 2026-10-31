Tutuklama sonrasında birlik vurgusu: başkan Şeniz Doğan'dan hemşehrilerine mesaj

Soruşturmanın kapsamı:

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 27 şüphe gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5’i tutuklandı, diğer 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonun önceki aşamasında da 10 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Tutuklama ve uğurlama:

Saatler süren ifade işlemlerinin ardından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında tutuklama kararı verildi. Başkan Doğan, kararın ardından arkadaşları ve yakınları tarafından alkışlarla cezaevine uğurlandı.

Başkan Doğan'ın mesajı:

Tutuklamanın hemen sonrasında Doğan, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Mesajında şunları ifade etti: "Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın".

Yayımlanan mesaj, hemşehrilerine güven ve dayanışma çağrısı niteliği taşıyor; soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde alınacak kararlar ve adli işlemler takip ediliyor.

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ BELEDİYESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN İMAR USULSÜZLÜĞÜ OPERASYONUNDA TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN BİR MESAJ YAYIMLADI.