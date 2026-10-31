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Merkezefendi soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 17 şüpheliden 5'i tutuklandı; başkan, yakın çevresi ve bir iş insanı cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 04:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Merkezefendi soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Merkezefendi belediyesi soruşturmasında son gelişme

Denizli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, kalan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından tutuklananların isimleri ve savcılık sürecine dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.

Gözaltı ve adliyedeki süreç:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sabah saat 07.30'da adliyeye getirildi. Savcılıktaki işlemler gece geç saatlere kadar sürdü; ifadelerin ardından 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın savcılık beyanının yaklaşık 40 sayfa tuttuğu öğrenildi.

Mahkeme kararına göre tutuklananlar arasında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve iş insanı Abdullah Hülagü bulunuyor. Diğer 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol koşulları uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.

Vatandaş tepkisi ve sonrasında yaşananlar:

Adliye çıkışında bekleyen vatandaşların şüphelilere yönelik tepkisi dikkat çekti; dışarıda bekleyenlerin bazıları ıslıklarla destek verdi, tutuklanan Başkan Doğan ise adliye önünde bekleyenlerin alkışları eşliğinde cezaevine götürüldü. Gözlemler, kararın hem yerel hem de hukuki düzeyde takip edileceğini gösteriyor.

Soruşturmanın hukuki süreci ve olası takip eden işlemler, ilgili mahkeme safhası boyunca yakından izlenecek. Yetkililerce yapılan açıklamalarda süreç ve delillerle ilgili değerlendirmelerin adli makamlar tarafından yürütüleceği vurgulanıyor.

DENİZLİ’DE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN...

DENİZLİ’DE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 17 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI, 12’Sİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. TUTUKLANANLAR ARASINDA MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, EŞİ MEHMET ALİ DOĞAN VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HÜDAİ TİRİT DE YER ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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