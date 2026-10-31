Edirne'de kapıkule yolunda tur otobüsü ile nar yüklü tır çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Edirne'de Kapıkule yolunda kaza

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında meydana gelen kazada, Bulgaristan vatandaşı yolcuları taşıyan bir tur otobüsü ile nar yüklü tır çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristan tur otobüsü, Bulgaristan'dan İstanbul istikametine seyir halindeyken Kemalköy yakınlarında, sürücüsü E.Ö. olan 33 FL 757 plakalı nar yüklü tır ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın oluş şekli ve kaza nedeni hakkında yetkililer soruşturma başlattı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada yaralanan 10 Bulgaristan vatandaşı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliğini sağlama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, kaza yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma işlemlerini sürdürüyor.

Edirne'de tur otobüsü nar yüklü tır ile çarpıştı: 10 yaralı