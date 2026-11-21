İstanbul semalarında şimşek gösterisi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte gökyüzünde yoğun şimşek aktivitesi görüldü. Çakan şimşekler, bulutları ve kent siluetini anlık olarak aydınlattı ve semalarda etkileyici görseller oluşturdu.

Görüntülerin kaydedildiği anlar

Yağışla eş zamanlı çakan şimşeklerin bir kısmı, dron kamerası ile kayda alındı. Kayıtlarda şimşeklerin farklı noktalarda, değişen parlaklık ve sıklıklarla çakması net biçimde izlendi.

Görsel etki ve kısa değerlendirme

Kısa süreli ve yoğun aydınlanmalar, megakent gece manzarasına farklı bir boyut kattı; dron görüntüleri bu anların dinamik yapısını görselleştirdi. İzlenen kareler, sağanak sırasında oluşan atmosferik hareketliliği açıkça yansıtıyor.

İSTANBUL’DA AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLA BİRLİKTE ETKİLİ OLAN ŞİMŞEKLER, GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI. O ANLAR DRON KAMERASINA YANSIDI.