Aranan hükümlü Bolu'da yapılan operasyonda yakalandı

operasyon ve yakalama

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan tespitler sonucu, hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'nin Kılıçarslan Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

suçlamalar ve hukuki durum

H.Y.'nin hakkında kesinleşmiş hükümlerinin, uyuşturucu madde ticareti ve yağma suçlarından verildiği bildirildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi.

çalışmanın kapsamı

Operasyon, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma kapsamında gerçekleştirildi. Olayla ilgili işlemler emniyet birimleri tarafından yürütüldü ve şahıs adli süreç için cezaevine teslim edildi.

BOLU'DA HAKKINDA 23 YIL 9 AY 7 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ H.Y., POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.