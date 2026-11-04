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Ardahan millet bahçesi sosyal hayata yeni soluk getiriyor

Ardahan Belediyesi, Millet Bahçesi’ni daha kullanışlı, estetik ve güvenli hale getirmek için kapsamlı yenileme çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan millet bahçesi sosyal hayata yeni soluk getiriyor

Millet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Ardahan Belediyesi, kent merkezindeki Millet Bahçesi'ni vatandaşların daha modern, konforlu ve yeşil bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla yeniliyor. Çalışmalar parkın kullanımını kolaylaştırmayı ve estetik görünümünü güçlendirmeyi hedefliyor.

hedeflenen yenilikler:

Yapılan düzenlemelerle alanın daha kullanışlı, estetik ve modern bir görünüme kavuşturulması planlanıyor. Parkta yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri gibi unsurlar öne çıkarılarak mekanın cazibesi artırılacak.

kullanıcı odaklı düzenlemeler:

Proje kapsamında ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oynayabileceği ve dinlenebileceği yaşam alanları oluşturulmasına öncelik veriliyor. Yenileme çalışmaları kullanıcıların konforunu artıracak şekilde tasarlanıyor.

Yetkililer, çalışmalar tamamlandığında Millet Bahçesi'nin ilçenin sosyal yaşamına önemli katkı sunacağını ve vatandaşların sıkça tercih ettiği bir uğrak noktası haline geleceğini belirtiyor.

ARDAHAN BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN DAHA MODERN, KONFORLU VE YEŞİL BİR ORTAMDA VAKİT...

ARDAHAN BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN DAHA MODERN, KONFORLU VE YEŞİL BİR ORTAMDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA MİLLET BAHÇESİ'NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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