Kumköy sahilinin korunması için belediye ve halk el ele

Kumköy sahilinde kapsamlı temizlik

Aksu Belediyesi, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsündeki 300 bin metrekarelik alan ve 3,2 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip Kumköy Sahili'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında kalan sahilde biriken atıkların toplanmasını kapsadı.

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Belediyenin temizlik işleri müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, sahil boyunca biriken çöpler titizlikle toplandı. İşlemin öncelikli hedefi, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması olarak ilan edildi. Belediye ekipleri sahada periyodik aralıklarla temizlik yaptığını belirtti.

katılımcılar ve çağrı:

Temizlik çalışmasına Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Başkanvekili Mehmet Alptekin, Başkan yardımcıları Mehmet Atalay ve Mehmet Ünsal, Aksu Belediyesi Personel A.Ş. ile Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Samur, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Başkan İsa Yıldırım, sahilin temizlendikten kısa süre sonra yeniden kirletilmesinin üzüntü verici olduğunu vurgulayarak halkı sahilin temiz tutulması için duyarlı olmaya çağırdı.

Yetkililer, sahilin korunmasının yalnızca belediye çalışmalarıyla sağlanamayacağını, toplumun ortak sorumluluğu ve sürekli farkındalık gerektirdiğini belirtti. Bu çağrı, hem koruma statüsündeki alanların sürdürülebilirliği hem de bölgenin doğal değerlerinin korunması açısından önem taşıyor.

ANTALYA MERKEZ AKSU BELEDİYESİ, ‘NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI’ STATÜSÜNDE BULUNAN 300 BİN METREKARELİK ALANI VE 3,2 KİLOMETRELİK KIYI UZUNLUĞUNA SAHİP KUMKÖY SAHİLİ’NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.