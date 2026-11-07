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Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Hakkari'nin 2 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi mevsimin ilk karıyla beyaza bürünürken, belediye ekipleri kapanan yolu açmak için seferber oldu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 00:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Hakkari'de mevsimin ilk karı

Hakkari'de kent merkezinde yağmur sürerken, yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu. 2 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki konumunda beyaza büründü ve tesis çevresindeki alanlar karla kaplandı.

Karla mücadele ve yol açma çalışmaları:

Kar yağışının ardından merkez yolunun kapanması üzerine belediye karla mücadele ekipleri harekete geçti. Zorlu hava koşullarına, kar ve tipiye rağmen ekipler bölgeye ulaşarak kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kar kalınlığı ve hava koşullarının seyri:

Bölgede ölçülen kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

HAKKARİ&#039;DE YAĞMUR ETKİLİ OLURKEN YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI. MERGABÜTAN KAYAK...

HAKKARİ'DE YAĞMUR ETKİLİ OLURKEN YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI. MERGABÜTAN KAYAK MERKEZİ'NDE KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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