Ardahan'da cumhuriyetin 103. yılı birlik ve çalışma vurgusuyla kutlandı

Resepsiyonun ayrıntıları:

Ardahan Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyon, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirildi. Törene Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında Cumhuriyetin 103’üncü yılı anısına pasta kesildi ve konuklara kısa konuşmalar yapıldı. Resepsiyon, resmi kutlamaların sivil ve askeri temsil ile bir araya geldiği bir platform olarak öne çıktı.

Vali Yamlı'nın konuşmasında öne çıkanlar:

Resepsiyonda konuşan Vali Yamlı, birlik, umut ve çalışmanın önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz en zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilmiştir. Her zaman umut duymuş ve hiçbir zaman karamsarlığa düşmemiştir. Bu iyi niyeti, bu azmi ve göstermiş olduğu çaba belki de cumhuriyetin temellerini oluşturdu. Cumhuriyet, sözde ve sadece lafta kurulmadı. Cumhuriyet, kahve köşelerinde de kurulmadığı gibi yaşatılamaz da. Cumhuriyeti bizler ve sizler çalışarak, üreterek, daha ileriye götürerek müreffeh Türkiye hedeflerine ulaşarak yaşatabilir ve ilerletebiliriz. Ve bunu böyle bilip bu şekilde çalışmamız lazım. Bizler sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedeflerine yönelmiş bir şekilde elimizden çalışmaları yapmalıyız. Aksi takdirde hepimizin malumu etrafımız ateş çemberi durumunda. Bu ateş çemberinden birlik, beraberlik ve en önemlisi de çok çalışarak bahsettiğim o muasır medeniyet seviyesi üzerine ancak o şekilde çıkabiliriz"

Vali'nin konuşması, Cumhuriyetin korunması ve ilerlemesi için toplumsal seferberlik çağrısı niteliğindeydi. Konuklar, konuşmanın ardından günün önemine uygun anma ve kutlamalara katıldı.

ARDAHAN'DA CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YILI DOLAYISIYLA RESEPSİYON DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)