Kırıkkale'de meşalelerle başlayan kutlama, bozlakla taçlandı

Kutlamalar yürüyüşle başladı:

Belediye hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayına katıldı. Bando eşliğinde Zafer Caddesi üzerinden Hürriyet Caddesi'ne uzanan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkan Önal'ın mesajı:

Konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık azmi ve büyük fedakarlıklarıyla kurulduğunu vurguladı. Önal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bozlak gecesi ve halkın katılımı:

Konuşmaların ardından 'Bozkırda Cumhuriyet' temalı Bozlak Gecesi düzenlendi. Sahne alan sanatçılar seslendirdikleri eserlerle geceye renk kattı; Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalık türkülere eşlik ederek 29 Ekim coşkusunu yaşadı.

KIRIKKALE'DE CUMHURİYET'İN 103. YILI FENER ALAYI VE KONSERLE KUTLANDI