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Kula'da cumhuriyet coşkusu fener alayı ve yaren gösterileriyle taçlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim kutlamaları, ertelenen fener alayının ardından Selim-Sabahat Palanduz Lisesi bandosu, yaren ve halk oyunlarıyla coşkuyla gerçekleşti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kula'da cumhuriyet coşkusu fener alayı ve yaren gösterileriyle taçlandı

Kula'da kutlamalar:

Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen programın ardından yoğun katılımla sürdü. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü anısına düzenlenen organizasyon, akşam saatlerinde başlayan fener alayı yürüyüşü ve ardından yapılan kültürel gösterilerle tamamlandı.

fener alayı yürüyüşü:

Kutlamalar saat 19.23'te Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan fener alayı yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe; öğrenciler, Kula yarenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Selim-Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Bando Takımı'nın eşlik ettiği kortejde vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılmış kortej boyunca "Cumhuriyet Bizim" sloganları atarak coşkuyu paylaştı. Bando marşları ve bayrak görüntüleri yürüyüşe renk kattı.

yaren ve halk oyunları:

Fener alayının ardından program Yunus Emre Kent Meydanı'nda devam etti. Meydana toplanan izleyiciler, Kula'nın geleneksel mirasını yansıtan halk oyunları ve yaren gösterilerini ilgiyle takip etti. Programda yaren ekipleri tarafından sahnelenen "Harmandalı" ve "Aydın Zeybeği" performansları, geleneksel ezgiler eşliğinde alkışlandı ve kutlamalara kültürel bir boyut kazandırdı.

Etkinliklere Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, gaziler ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Bir araya gelen katılımcılar, yürüyüş ve gösteriler boyunca bayram heyecanını birlikte yaşadı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FENER...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FENER ALAYI VE YAREN GÖSTERİLERİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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