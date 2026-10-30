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Itfaiye pencereden müdahale etti, su basan evdeki 2 yaşlı kadın kurtarıldı

Adıyaman'da şiddetli sağanakta evi suyla dolan Ulu Cami Mahallesi'ndeki 2 yaşlı kadın, itfaiyenin pencere korkuluklarını sökerek yürüttüğü müdahale ile kurtarıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Itfaiye pencereden müdahale etti, su basan evdeki 2 yaşlı kadın kurtarıldı

Adıyaman'da itfaiye ekipleri pencereden kurtarma yaptı

Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, bazı evleri su altında bıraktı. Adıyaman Kilisesi yakınlarında bir evin içerisine dolan yağmur suları nedeniyle 2 yaşlı kadın evden çıkamayarak mahsur kaldı.

Olayın gelişimi:

Mahallede biriken yağmur suları cadde ve sokakları kaplarken, söz konusu evin içine dolan su evin zemin katını kullanılamaz hale getirdi. Kendi imkânlarıyla kapıdan veya diğer çıkışlardan ayrılmaları mümkün olmayan yaşlı vatandaşlar için çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi ve tahliye:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, suyla dolu eve normal yoldan girmenin güç olması üzerine farklı bir yöntem benimsedi. Ekipler, pencere korkuluklarını sökerek içeri ulaştı ve iki yaşlı kadını dikkatli bir şekilde pencereden çıkararak güvenli bir alana aldı. Kurtarma sırasında ekiplerin koordineli çalışması ve dikkatli müdahalesi öne çıktı.

Müdahalenin ardından mahalledeki su tahliye çalışmalarına belediye ekipleri katıldı ve biriken yağmur suları uzaklaştırıldı. Olay yerinde, çevredeki vatandaşların da olay anındaki duyarlılığı ve yetkililere hızlı bildirimi sayesinde kurtarma çalışmasının zamanında gerçekleştiği bildirildi.

ADIYAMAN’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASAN EVDE MAHSUR KALAN 2 YAŞLI KADIN...

ADIYAMAN’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASAN EVDE MAHSUR KALAN 2 YAŞLI KADIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN PENCERE KORKULUKLARINI SÖKEREK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMAYLA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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