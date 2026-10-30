Giresun sokaklarında on binler cumhuriyet coşkusu

Giresun'da cumhuriyet yürüyüşü:

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Yeniyol mevkisindeki Çotanak İlkokulu önünden başlayan yürüyüş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan kortejin marşlar eşliğinde ilerlemesiyle şehrin ana aksında büyük bir coşku oluşturdu.

Güzergah ve halkın katılımı:

Yürüyüş boyunca vatandaşlar sloganlar atarak ve zaman zaman duraklayarak korteje eşlik etti. Güzergâh üzerindeki evlerin balkonlarından ve iş yerlerinden katılımcılara alkışla destek verildi; kortej Atatürk Meydanı'na ulaştığında yoğun bir ilgi ve heyecanla karşılandı.

Başkanın mesajı ve vurgular:

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet'i milletin en büyük kazanımlarından biri olarak tanımladı ve bu mirasa sahip çıkmanın gerekliliğini vurguladı. Köse, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinin sonucunda ortaya çıktığını belirterek bunun milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin ifadesi olduğunu söyledi.

Köse konuşmasında ayrıca Cumhuriyet değerlerinin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğuna işaret etti. Demokrasi kültürünün güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması için çalışmaların süreceğini ifade ederek, herkesin umutla yaşayabildiği bir ülke için bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Protokolden birlik çağrısı:

Programa katılan protokol üyelerinden Giresun Valisi Mustafa Koç, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Giresun'da bayram coşkusunun sokaklara taşındığı, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanan bir etkinlikle son buldu.

GİRESUN’DA CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ, ON BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA COŞKU İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.