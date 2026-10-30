Ayvalık'ta festival gecesi: Feridun Düzağaç'la nostalji ve sürprizler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı ve 21. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali etkinlikleri Feridun Düzağaç konseriyle doruğa ulaştı. Ayvalık Belediyesi öncülüğünde düzenlenen geceye belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve binlerce vatandaş katıldı. Sanatçı, sevilen eserlerini seslendirirken hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşandı.

konserin öne çıkan anları:

Gecenin en dikkat çekici sürprizlerinden biri, Düzağaç'ın konser alanında balon satan bir kadının elindeki tüm balonları satın alıp çocuklara dağıtmasıydı. Bu jest, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı ve gecenin sıcak anlarından biri olarak kayda geçti. Ayrıca sahneden inen sanatçının izleyicilerin arasına girip şarkılarını hayranlarıyla omuz omuza söylemesi, coşkuyu artırdı; binlerce kişiden oluşan kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

belediye ve halkın buluşması:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de gecede konuşma yaparak Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı ve festivale katılanlara teşekkür etti. Başkan Ergin, "Böylesi değerli bir sanatçıyı ağırlamaktan mutluyuz" sözleriyle gecenin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, festival heyecanı ile Cumhuriyet coşkusunun bir araya geldiği bir gece olarak katılımcıların hafızasında yer etti.

Feridun Düzağaç'ın samimi performansı, sahne ile izleyici arasındaki sınırları kaldırdı; nostalji ve güncel repertuarın dengeli akışı, farklı kuşaklardan dinleyicilerin aynı anda konseri tatmin edici bulmasını sağladı. Festivalin bu yılki programı, Ayvalık'ta kültür ve sanat etkinliklerinin canlılığını koruduğunu bir kez daha gösterdi.

FERİDUN DÜZAĞAÇ AYVALIK’I SALLADI