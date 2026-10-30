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Kuşadası’nda kırmızı-beyaz buluşma: 250 metrelik bayrakla gelen Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in 103. yılında Kuşadası’nda binlerce kişi 250 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla kortejde yürüdü; kutlama Gülşen konseriyle sona erdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kuşadası’nda kırmızı-beyaz buluşma: 250 metrelik bayrakla gelen Cumhuriyet coşkusu

Kuşadası’nda Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü Kuşadası’nda coşkuyla kutlandı. Kent genelinde düzenlenen resmi törenlerin ardından binlerce vatandaş, gündüz düzenlenen kortej yürüyüşü ve akşam yapılan konserle birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygusunu hep birlikte yaşadı.

Kortej ve dev bayrak:

Sokakları kırmızı beyaza bürüyen yürüyüşte buluşma noktası olan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanına doğru ilerleyen kortejde 7’den 70’e çok sayıda kişi yer aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalığın en dikkat çeken unsuru, Kuşadası Belediyesi tarafından taşınan 250 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı oldu.

Korteje Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı görüldü. Yürüyüş boyunca Cumhuriyet marşları hep bir ağızdan söylenirken, korteje eşlik eden yüzlerce motosikletli de renkli görüntüler oluşturarak kutlamaların coşkusunu artırdı.

Belediye konuşması ve kardeş şehir vurgusu:

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, konser öncesi yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ve vatanın korunmasının herkese düşen ortak bir görev olduğunu vurguladı. Demirtaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından sahneye davet edilen kardeş şehir heyetleri de kutlamalara katıldı. İtalya’nın Gualdo Tadino, Almanya’nın Marl, Litvanya’nın venionys ve Romanya’nın Sinaia kentlerinden gelen temsilciler, sahneden Türkçe mesajlar ile Kuşadalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve uluslararası dostluk mesajları paylaşıldı.

Gülşen konseriyle final:

Gün boyu süren etkinliklerin finalinde sahne alan sevilen sanatçı Gülşen, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nı dolduran seyirciye unutulmaz bir konser sundu. Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlar, ellerinden bayrakları düşürmeden şarkılara eşlik etti ve kutlama coşkusu gece boyunca sürdü.

Tüm etkinlikler boyunca öne çıkan tema birlik ve dayanışma olurken, Kuşadası’ndaki Cumhuriyet kutlamaları hem yerel katılımın yüksekliği hem de kardeş şehirlerin katılımıyla renkli ve anlamlı bir biçimde gerçekleşti.

KUŞADASI&#039;NDA 250 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

KUŞADASI'NDA 250 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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