Ardahan'da eğitimde yeni dönem: ARENA projesiyle kalite artışı

toplantı ve proje tanıtımı:

Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan Ardahan’da Eğitimin Niteliğini Artırma Projesi (ARENA), Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Millî Eğitim Müdürü Kenan Kaya, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Akın Koç, Şube Müdürü İbrahim Torun ve Ar-Ge birimindeki öğretmenler katıldı. Proje, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere planlandı ve 11 ayrı çalışmayı tek çatı altında topluyor.

hedefler ve kapsam:

ARENA’nın temel amaçları arasında öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi bulunuyor. Proje aynı zamanda bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında faaliyetleri de kapsıyor. Toplantıda projenin hedefleri, uygulama takvimi ve izleme-değerlendirme süreçlerine ilişkin bir sunum yapıldı.

temel eğitimde okuma, değerlendirme ve takip:

Temel eğitim kapsamında 4-8. sınıflarda öğrenim gören 5.627 öğrenci için okuma-anlama çalışmaları ile kazanım değerlendirme uygulamaları planlanıyor. İlkokul öğrencilerinin çevre bilincini geliştirmek amacıyla "Şehrimi, Bölgemi, Ülkemi Tanıyorum" kitaplarıyla çalışmalar yapılacak; ortaokul düzeyinde ise TÜBİTAK popüler bilim kitapları ile okuma ve bilimsel düşünme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. LGS'ye hazırlanan öğrencilerin öğrenme eksiklikleri düzenli değerlendirmeler ve bireysel kazanım karneleriyle takip edilecek.

ortaöğretim ve yükseköğretim hazırlıkları:

YKS hazırlıklarında ise 26 ortaöğretim kurumundaki 750 öğrenciye, 412 eğitim koçu öğretmenle destek verilmesi planlanıyor. Düzenli TYT ve AYT değerlendirmeleri, bireysel çalışma planları ve aile görüşmeleriyle öğrencilerin gelişimleri yakından izlenecek; aile-öğretmen iş birliği ile ihtiyaca yönelik destek mekanizmaları işletilecek.

yarışmalar, atölyeler ve öğretmen gelişimi:

ARENA çatısı altında münazara, bilgi, makale yazma ve Türk halk müziği yarışmaları gibi etkinliklerin yanı sıra TÜBİTAK ve TEKNOFEST bilgilendirme çalışmaları, MEB-ROBOT Hazırlık Atölyesi ve Genç Ar-Ge Ofisi faaliyetleri yer alacak. Ayrıca Mini Öğretmen Akademisi ile öğretim becerileri desteklenecek; Bölgesel Eğitim Kongresi ile Doğu Anadolu’daki 14 ilden öğretmenlerin Ardahan’da bir araya getirilmesi planlanıyor.

Toplantıda vurgulanan ortak hedef, ARENA ile Ardahan genelinde öğrencilerin öğrenme süreçlerinin düzenli olarak takip edilmesi, ihtiyaçlarına uygun desteklerin sunulması ve böylece eğitimin niteliğinin artırılması olarak özetlendi.

ARDAHAN’DA EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ ARTIRACAK ARENA PROJESİ TANITILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)