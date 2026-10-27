İzmir ekonomi üniversitesi dünya hedefi için 250 milyonluk destek aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Marka Destek Programı kapsamında İstanbul dışından programa kabul edilen ilk vakıf üniversitesi olarak önemli bir avantaj elde etti. Üniversite, uluslararası alanda yürüteceği projeler için toplamda 250 milyon TL'ye kadar destek alma hakkı kazandı ve bu kaynakla dört yıl boyunca sistematik bir uluslararasılaşma stratejisi uygulamayı hedefliyor.

uluslararasılaşma stratejisi:

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler ve bağımsız kuruluşların finansal ve operasyonel yeterlilik, kurumsallık ile toplumsal ve bölgesel katkı gibi kriterlerde yürüttüğü denetimlerin ardından programa kabul edilen İEÜ, öncelikle hedef ülkeleri belirleyerek tanıtım ve markalaşma çalışmalarını yoğunlaştıracak. Üniversite, dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen eğitim fuarlarına, akademik etkinliklere ve uluslararası organizasyonlara katılımı artırmayı; dijital tanıtım kampanyalarını güçlendirmeyi planlıyor.

Planlanan adımlar arasında uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar, akademik ortaklıkların derinleştirilmesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve farklı ülkelerden nitelikli akademisyenlerin üniversiteye kazandırılması yer alıyor. Bu hamlelerin amacı, İEÜ'nün küresel tanınırlığını artırmak ve uluslararası eğitim-ağlarında daha etkin bir konum elde etmek.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu bu başarıyı hem kurum hem de kent için bir fırsat olarak nitelendirerek, "İzmir’imizin sahip olduğu potansiyeli uluslararası alanda daha görünür kılmayı, kentimizin bilimsel ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz. Marka Destek Programı’na kabul edilmemiz, uzun vadeli hedeflerimizin, kurumsal birikimimizin ve bu doğrultuda ortaya koyduğumuz çalışmaların önemli bir karşılığı oldu. İstanbul dışından bu programa kabul edilen ilk vakıf üniversitesi olmak bizim için ayrıca gurur verici" dedi.

izmir'e ekonomik ve sosyal katkılar:

Üniversitenin yurtdışından daha fazla öğrenci ve akademisyen çekmesi, İzmir'in uluslararası görünürlüğünü artırırken yerel ekonomiye de doğrudan katkı sağlayacak. Artan uluslararası öğrenci hareketliliği konaklama, ulaşım, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde talep yaratacak. Ayrıca genişleyen uluslararası araştırma ağları, İzmir'deki sanayi ve iş dünyası ile yeni bilimsel ve teknolojik iş birlikleri için fırsatlar sunacak.

Bu kapsamlı destek programı, İEÜ'nün küresel rekabet gücünü artırırken kentin eğitim, bilim ve araştırma merkezi olma hedefini de güçlendirecek. Üniversitenin planladığı çalışmaların bölgede istihdam, bilgi transferi ve inovasyon ekosistemine olumlu etkisi olması bekleniyor.

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu programın uluslararasılaşma çalışmalarına ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Bizim için asıl önemli olan, dünyanın saygın üniversiteleri ve araştırma kurumlarıyla uzun soluklu ilişkiler kurmak, ortak bilgi üretmek ve bu birikimi eğitimden sanayiye kadar farklı alanlarda değere dönüştürmek. Önümüzdeki dört yıllık dönemde hedef ülkelerimizi ve öncelikli çalışma alanlarımızı belirleyerek kaynaklarımızı en yüksek etkiyi oluşturacak projelere yönlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Hülya İncekara ise uluslararasılaşma çalışmalarının öğrencilere sağlayacağı somut fırsatlara dikkat çekti: "Kuracağımız yeni akademik ve sektörel iş birlikleriyle öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanabilecekleri, farklı ülkelerdeki bilgi ve teknolojilere ulaşabilecekleri fırsatları çoğaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda geliştireceğimiz projelerle üniversitemizde üretilen bilginin iş dünyasıyla daha fazla buluşmasını, araştırmaların somut çözümlere dönüşmesini amaçlıyoruz."

İEÜ, program süresi boyunca edineceği deneyim ve kurumsal yapı ile sürdürülebilir bir uluslararası ağ oluşturmayı ve destek sona erdikten sonra da bu yapıyı güçlendirerek devam ettirmeyi amaçlıyor. Böylece 4 yıllık dönemde başlatılacak projelerin, İzmir için kalıcı bilimsel, ekonomik ve sosyal kazanımlara dönüşmesi hedefleniyor.

Öne çıkan: İEÜ, İstanbul dışından Marka Destek Programı'na kabul edilen ilk vakıf üniversitesi olarak 250 milyon TL'ye kadar destekle hem kurumun hem de İzmir'in uluslararası profiline katkı sağlamayı planlıyor.

İEÜ, TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MARKA DESTEK PROGRAMI’NA İSTANBUL DIŞINDAN KABUL EDİLEN İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİ OLARAK ULUSLARARASI ALANDA YÜRÜTECEĞİ PROJELER İÇİN TOPLAMDA 250 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK ALMA HAKKI KAZANDI.