Milli rekortmen Derya Kunur Muş'ta şampiyon adaylarını hazırlıyor

Derya Kunur hem pistte hem de antrenörlükte aktif rol alıyor

Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur, aktif sporculuk kariyerini sürdürürken aynı zamanda çocukları geleceğin şampiyonları olarak yetiştirmeye odaklandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen atletizm kursunda Kunur, hafta içi okul saatleri dışında 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi pistlerinde öğrencileriyle bir araya geliyor.

Kundur, kendi yarış hazırlıklarını aksatmadan yürütürken antrenörlük görevini de sürdürüyor; bu sayede öğrencileriyle sahada birebir çalışıp hem fiziksel hem teknik gelişimlerine katkı sağlıyor.

Antrenman programı ve seçme süreci:

Çocuklarla gerçekleştirilen antrenmanlarda sürat, dayanıklılık ve koşu teknikleri üzerinde yoğunlaşılıyor. Hafta içinde genellikle üç gün bir araya gelen grupta, çalışma süreleri yaş gruplarına göre planlanıyor; bazen 20 dakikalık koşular, bazen kuvvet ve teknik odaklı idmanlar yapılıyor.

Seçme aşaması iki kademeli işliyor: önce okullarda tarama çalışmalarıyla yetenekli çocuklar belirleniyor, ardından sahada final seçmeleri yapılarak atletizme yatkın sporcular kurs grubuna dahil ediliyor. Kunur, bu yöntemin öğrencilerin yeteneklerini hızlıca tespit etmeye ve onları hedefe yönelik çalıştırmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Deneyim aktarma ve hedefler:

Kundur, kendi tecrübelerini öğrencilerine aktararak onların disiplinli ve planlı ilerlemelerini sağlamayı amaçlıyor. Kendi sporculuk geçmişinden örnekler vererek, gençlerin motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor. Kunur, 'Milli sporcuyum. Fenerbahçe'nin altyapısında koştum. Şu anda da aktif olarak spora devam ediyorum' diyerek hem sporculuk geçmişini hem de eğitmenliğe bakışını özetliyor.

Özellikle Gençler Türkiye rekorunun kendisine ait olduğunu çocuklara anlattığını belirten Kunur, öğrencilerinin ileride bu rekoru kırmasını umduğunu ifade ediyor. Amaç, Muş'tan yetişecek sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edip başarılar getirmesi olarak özetleniyor.

Öğrencilerin beklentileri ve ilk sonuçlar:

Atletizm kursuna katılan öğrenciler de büyük hedefler taşıyor. 12 yaşındaki Recep Yaşlı, 'Derya hocam ve Naim hocamla her gün burada antrenman yapıyoruz. Büyük dereceler elde etmek istiyorum. Olimpiyatlara, dünya ve Türkiye şampiyonalarına katılmak istiyorum' diyerek hedeflerini aktarıyor. Recep, yakın zamanda yapılan bir yarışta dördüncü olduğunu ve Ankara'daki Türkiye Şampiyonası'na gideceklerini belirtti.

Bir diğer kursiyer Çiğdem Biçer ise koşudaki başarısını artırmak, ailesine destek olmak ve Kunur gibi rekorlar kırmak istediğini söyleyip arkadaşlarını kursa davet ediyor. Bu geri dönüşler, kursun kısa vadede motivasyon ve performans açısından olumlu etkilerini gösteriyor.

Kunur'un çalışmaları, hem bireysel sporcu gelişimine hem de bölgesel atletizm hareketliliğine katkı sağlıyor. Aktif sporculukla antrenörlüğü aynı anda yürütmenin getirdiği deneyim transferi, Muş'ta yeni yeteneklerin keşfi ve yetiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Kısa vadeli hedef olarak öğrencilerin ulusal şampiyonalarda başarı elde etmesi, uzun vadede ise uluslararası arenada temsil sağlanması öne çıkıyor.

Kunur ve kursiyerlerin ortak umudu, ilerleyen yıllarda bu sahadan çıkan sporcuların Türkiye'ye madalyalar kazandırması ve antrenörün rekorlarını öğrenci neslinin geliştirmesi yönünde yoğunlaşıyor.

MUŞLU MİLLİ ATLET DERYA KUNUR, AKTİF SPORCULUK KARİYERİNİN YANINDA ATLETİZM KURSUNA KATILAN ÇOCUKLARI GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI OLARAK YETİŞTİRMEK İÇİN ANTRENÖRLÜK YAPIYOR.