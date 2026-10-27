Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu müzikle yükselecek: Kıraç ve Cumhuriyet ezgileri

program detayları:

Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümünü müzikle taçlandırıyor. 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de TED Ata Sahne’de düzenlenecek kutlama gecesinde, Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Kıraç sahne alacak. Sanatçının bilinen eserleri gece boyunca Cumhuriyet coşkusunu Gölbaşı’ya taşıyacak.

Etkinlik programında ayrıca tenorlar Çınar Onur Öner, Cem Buğdaycı ve Hakan Balyemez Cumhuriyet şarkılarını seslendirecek. Program, Cumhuriyetin kazanımları, bağımsızlık ruhu ve milletçe paylaşılan gururun müzikle buluştuğu bir anlatı sunacak; dinleyiciler hep birlikte ezgilerle ortak duyguyu yaşayacak.

belediye başkanının mesajı:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet Bayramı’nın Türk milletinin bağımsızlık iradesini, birlik ve beraberliğini simgeleyen en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı. Odabaşı şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, birlik ve beraberliğinin, özgür yaşama iradesinin en büyük eseridir. 29 Ekim 1923’te yakılan Cumhuriyet meşalesi, aradan geçen 103 yılda yolumuzu aydınlatmaya, bizlere umut ve güç vermeye devam ediyor. Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu, mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü, milletimizin ortak hafızasında yer eden şarkılarla, müzikle ve hep birlikte paylaşacağımız bir coşkuyla kutlamak istiyoruz. Kıraç’ın sevilen eserleriyle ve tenorlarımızın seslendireceği Cumhuriyet şarkılarıyla bu anlamlı geceyi hep birlikte yaşayacağız. Çünkü müzik, ortak duygularımızı bir araya getiren, bizi aynı heyecanda buluşturan en güçlü dillerden biridir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm hemşehrilerimizi 29 Ekim Perşembe günü TED Ata Sahne’de gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet ediyorum."

katılım ve rezervasyon:

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalara katılmak isteyen vatandaşların etkinliğe katılım için etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmaları gerektiği bildirildi. Organizasyon, Cumhuriyet değerlerinin müzik yoluyla yaşatılmasını amaçlıyor ve izleyicilere birlik duygusunu paylaşma fırsatı sunuyor.

Gecede seslendirilecek eserler, Cumhuriyetin değerlerini ve bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yansıtacak şekilde seçildi; izleyiciler hem Kıraç’ın repertuarı hem de tenorların Cumhuriyet şarkılarıyla akşam boyunca coşkuyu yaşayacak.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KIRAÇ KONSERİ VE CUMHURİYET ŞARKILARIYLA TAÇLANDIRACAK.