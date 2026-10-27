Kadınların halı saha şöleni: bastonlu teyzenin vuruşu Cumhuriyet Bayramı'nı başlattı

Hassa'da kadınların Cumhuriyet Bayramı maçı:

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Arpalıuşağı halı saha Cumhuriyet Bayramı etkinliğine evsahipliği yaptı. Mahallede yaşayan kadınların kurduğu takımların karşılaştığı organizasyonda, renkli anlar ve güçlü dayanışma öne çıktı. Başlama vuruşunu ise bastonuyla, geleneksel kıyafetiyle şalvarlı kadınlar gerçekleştirdi.

Başlama vuruşu ve maç atmosferi:

Maçın ilk dakikaları, bastonlu ve şalvarlı kadınların sahaya çıkışıyla duygusal ve neşeli bir havaya büründü. Tribünleri dolduran izleyiciler, mücadeleci oyunların yanında bu sembolik anı da büyük ilgiyle karşıladı. Kadın futbolcular, sahada gösterdikleri performansla izleyenlere keyifli anlar yaşattı; yer yer çekişmeli karşılaşmalar, yer yer dostane oyunlarla tamamlandı. Organizasyonda dostluk ve dayanışma teması sıkça vurgulandı ve futbolun kapsayıcı yönü ön plana çıktı.

Belediye tesisi, katılım ve teşekkürler:

Yerel spor tesisinin açılması, Hassa'daki spor imkanlarını genişletmeyi amaçlıyor. Etkinlikte söz alan sporcular, gece boyunca tesisin sunduğu imkânlardan memnun olduklarını belirterek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise her yaştan vatandaşı spora çekmeyi hedeflediklerini, yeni tesislerle ilçelerde sporun yaygınlaşması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade ettiler.

Hassa'daki bu etkinlik, yerel yönetimle toplumun bir araya geldiği; geleneksel unsurların modern sporla buluştuğu örnek bir organizasyon olarak kayda geçti. Katılımcılar, ilerleyen dönemlerde benzer aktivitelerin devam etmesini ve tesisin düzenli kullanımını umduklarını söyledi.

HATAY’IN HASSSA İLÇESİNDE YAŞAYAN KADINLAR, KURDUKLARI FUTBOL TAKIMLARIYLA CUMHURİYET BAYRAMI’NI HBB BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ARPALIUŞAĞI HALI SAHASINDA KUTLADI. MAÇLARDA BAŞLAMA VURUŞUNU BASTONUYLA ŞALVARLI KADINLAR YAPTI.