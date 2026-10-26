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Ardahan'da köylülerin kış mesaisi: otlar traktörlerle depolara taşınıyor

Ekim sonuna rağmen Ardahan'da Damal ve çevresindeki hayvancılar, yaz boyu biçtikleri otları toplayıp kurutarak traktörlerle kışa hazırlıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ardahan'da köylülerin kış mesaisi: otlar traktörlerle depolara taşınıyor

Ardahan'da kış hazırlıkları devam ediyor:

Ekim ayının son günlerine gelinmesine rağmen Ardahan kırsalında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai yürütüyor. Köylüler, yaz ve sonbahar boyunca biçtikleri otları bir araya getirip kurutarak kışa hazırlıyor.

Özellikle geçim kaynaklarından biri olarak öne çıkan Damal ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmalarda elde ettikleri kuru otu güvenli alanlara taşımaya çalışıyor. Çalışmalar, hava şartlarının elverdiği ölçüde gün boyunca sürüyor ve zaman zaman ekipler aralıksız çalışıyor.

kışın en önemli hazırlığı:

Ardahan’da uzun ve soğuk geçen kış, meraların karla kaplanmasına ve hayvanların dışarı çıkarılamamasına neden oluyor. Bu nedenle yaz döneminde hazırlanan kuru ot, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların beslenmesinde hayati bir rol oynuyor. Yetiştiriciler, kış aylarını daha hazırlıklı geçirmek için otların doğru zamanda toplanmasına ve kurutulmasına özen gösteriyor.

engebeli arazilerde yoğun mesai:

Engebeli araziler ve değişken hava koşulları, ot taşıma ve depolama işini zorlaştırıyor. Köylüler, traktörlerle gerçekleştirdikleri taşımalar sırasında hem arazinin güç koşullarıyla mücadele ediyor hem de aylar süren emeğin zarar görmemesi için çaba harcıyor. Yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte otların zamanında toplanıp uygun şartlarda muhafaza edilmesi daha da önem kazanıyor.

Sonuç olarak, Ardahan kırsalında yürütülen bu hazırlık çalışmaları, kış boyunca hayvanların temel besin kaynağının güvence altına alınmasını sağlıyor. Köylüler, elde ettikleri otları depolarda ve korunaklı alanlarda saklayarak zorlu kış koşullarına karşı önlem alıyor.

(OY-NK)

Köylüler kış hazırlıklarını sürdürüyor: Hayvanların kışlık ot ihtiyacı için mesai devam...

Köylüler kış hazırlıklarını sürdürüyor: Hayvanların kışlık ot ihtiyacı için mesai devam ediyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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