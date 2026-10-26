Çilimli'de eğitim hayatı: Halk Eğitimi Merkezi nesiller arası köprü kuruyor

Çilimli halk eğitim merkezine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, ilçedeki kamu kurumları ziyaretleri kapsamında Çilimli Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek merkez çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Kaymakam Altıntaş, yürütülen eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekti ve personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretin odağı:

Ziyaret sırasında, merkezin sunduğu kursların farklı yaş gruplarına erişimi ve hayat boyu öğrenme yaklaşımı konuşuldu. Altıntaş, merkezin hem kişisel gelişim hem de mesleki beceri kazandırma açısından ilçede önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Çalışanlarla yapılan görüşmede, kursların organizasyonu, katılımcı profilleri ve saha ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmeler paylaşıldı.

Kurs yelpazesi ve toplumsal etkisi:

Halk eğitimi merkezleri, el sanatlarından mesleki eğitime, kültürel etkinliklerden kişisel gelişim programlarına kadar geniş bir alanda kurslar düzenliyor. Bu eğitimler, bireylerin yeni beceriler edinmesine, mesleki yeterliliklerini artırmasına ve sosyal hayata daha aktif katılmasına katkı sağlıyor. Merkezdeki uygulamaların hedefi; gençlerden yetişkinlere, emeklilere kadar farklı kesimlere fırsat sunmak ve yerel istihdama dolaylı destek vermektir.

Ziyaret, Kaymakam Altıntaşın personele çalışmalarında başarı ve kolaylık dilemesiyle sona erdi. İlçe yönetiminin ve merkezin iş birliğiyle, kursların erişilebilirliğinin artırılmasına ve program çeşitliliğinin korunmasına yönelik adımların sürdürülmesi hedefleniyor.

DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE KAYMAKAM AHMET ALİ ALTINTAŞ, ÇİLİMLİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK KURUM ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. ALTINTAŞ, EĞİTİM FAALİYETLERİNDE GÖREV ALAN PERSONELE ÇALIŞMALARINDA KOLAYLIKLAR DİLEDİ.