Van'da sanat akademisinin çocuklara yönelik cadılar bayramı etkinliği tartışma yarattı

Van'da Mady Sanat Akademisi'nde düzenlenen etkinlik

Van'da Mady Sanat Akademisi'nin küçük yaş grubuna yönelik olarak düzenlediği Cadılar Bayramı etkinliği, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle birlikte kamuoyunda tartışma konusu oldu. Etkinlikte bazı çocukların maske takması ve siyah kıyafetler giymesi dikkat çekti; bu durum velilerden ve uzmanlardan yoğun tepki aldı.

Eleştiriler, özellikle gelişim çağındaki çocukların korku temalı imgelerle erken yaşta karşılaşmasının doğurabileceği olumsuz sonuçlar üzerine odaklandı. Tepki gösteren veliler, somut ve soyut kavramları ayırt etmede zorluk yaşayan küçük çocukların karanlık temalı sembollerle karşılaşmasının gece korkuları, kaygı bozuklukları ve duygu durumu sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

veli ve uzman tepkileri:

Veliler, etkinlikte kullanılan maskelerin ve korku öğelerinin oyun kılıfına sığınarak çocukların zihinsel dünyasında kalıcı etkiler bırakabileceğini savunuyor. Uzmanlar da benzer kaygıları dile getirerek, çocuklarla ilgili etkinliklerin yaş ve gelişim düzeyine uygun içeriklerle planlanması gerektiğini vurguladı. Pedagojik açıdan, korku temalı figürlerin küçük yaşta deneyimlenmesinin uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Uzman görüşleri genelde çocuğun yaşına uygun olmayan korku unsurlarının ani uyku bozuklukları, ayrılık kaygısı ve genel anksiyete belirtilerini tetikleyebileceği yönünde. Bu nedenle eğitim ve etkinlik programlarında çocuk gelişimi uzmanlarının görüşüne başvurulması öneriliyor.

yasal çerçeve ve kültürel bağlam:

Olayın gündeme gelmesiyle birlikte, daha önce alınmış düzenlemeler de hatırlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Cadılar Bayramı, Noel ve Paskalya gibi etkinliklerin kutlanmasını yasaklamıştı. Bu düzenleme, özel eğitim kurumlarında söz konusu tür etkinliklerin yapılmaması gerektiğine işaret ediyor.

Etkinliğin içeriğine ilişkin yapılan tartışmalarda ayrıca Cadılar Bayramı'nın kökeninin Pagan ve Kelt geleneklerine dayandığı, günümüzde ise ağırlıklı olarak Batı kültüründe kutlandığı hatırlatıldı. Korkunç maskeler, mistik semboller ve karanlık temalar etkinliğin karakteristik öğeleri olarak öne çıkıyor ve bu öğelerin küçük çocuklarla buluşturulmasının pedagojik açıdan sorgulanması gerektiği ifade ediliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından tepkiler sürerken, uzmanlar ve veliler okullar ile kursların etkinlik planlamasında daha titiz davranmasını, içeriklerin çocuk gelişimine uygunluğu açısından değerlendirilmesini istiyor.

VAN'DA MADY SANAT AKADEMİSİ'NDE KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR İÇİN 'CADILAR BAYRAMI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENMESİ KAMUOYUNDA TEPKİLERE YOL AÇTI.