Dolar 49,7577 +0,14%
Euro 55,6839 +0,02%
Bist 11.077,33 -0,36%
Altın Gram 6.432,90 +0,33%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,33 -1,23%
--°

Van'da sanat akademisinin çocuklara yönelik cadılar bayramı etkinliği tartışma yarattı

Van'da Mady Sanat Akademisi'nde miniklere yönelik Cadılar Bayramı etkinliği, korkutucu kostümler nedeniyle ebeveyn ve uzmanlarda pedagojik kaygı yarattı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 10:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'da sanat akademisinin çocuklara yönelik cadılar bayramı etkinliği tartışma yarattı

Van'da Mady Sanat Akademisi'nde düzenlenen etkinlik

Van'da Mady Sanat Akademisi'nin küçük yaş grubuna yönelik olarak düzenlediği Cadılar Bayramı etkinliği, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle birlikte kamuoyunda tartışma konusu oldu. Etkinlikte bazı çocukların maske takması ve siyah kıyafetler giymesi dikkat çekti; bu durum velilerden ve uzmanlardan yoğun tepki aldı.

Eleştiriler, özellikle gelişim çağındaki çocukların korku temalı imgelerle erken yaşta karşılaşmasının doğurabileceği olumsuz sonuçlar üzerine odaklandı. Tepki gösteren veliler, somut ve soyut kavramları ayırt etmede zorluk yaşayan küçük çocukların karanlık temalı sembollerle karşılaşmasının gece korkuları, kaygı bozuklukları ve duygu durumu sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

veli ve uzman tepkileri:

Veliler, etkinlikte kullanılan maskelerin ve korku öğelerinin oyun kılıfına sığınarak çocukların zihinsel dünyasında kalıcı etkiler bırakabileceğini savunuyor. Uzmanlar da benzer kaygıları dile getirerek, çocuklarla ilgili etkinliklerin yaş ve gelişim düzeyine uygun içeriklerle planlanması gerektiğini vurguladı. Pedagojik açıdan, korku temalı figürlerin küçük yaşta deneyimlenmesinin uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Uzman görüşleri genelde çocuğun yaşına uygun olmayan korku unsurlarının ani uyku bozuklukları, ayrılık kaygısı ve genel anksiyete belirtilerini tetikleyebileceği yönünde. Bu nedenle eğitim ve etkinlik programlarında çocuk gelişimi uzmanlarının görüşüne başvurulması öneriliyor.

yasal çerçeve ve kültürel bağlam:

Olayın gündeme gelmesiyle birlikte, daha önce alınmış düzenlemeler de hatırlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Cadılar Bayramı, Noel ve Paskalya gibi etkinliklerin kutlanmasını yasaklamıştı. Bu düzenleme, özel eğitim kurumlarında söz konusu tür etkinliklerin yapılmaması gerektiğine işaret ediyor.

Etkinliğin içeriğine ilişkin yapılan tartışmalarda ayrıca Cadılar Bayramı'nın kökeninin Pagan ve Kelt geleneklerine dayandığı, günümüzde ise ağırlıklı olarak Batı kültüründe kutlandığı hatırlatıldı. Korkunç maskeler, mistik semboller ve karanlık temalar etkinliğin karakteristik öğeleri olarak öne çıkıyor ve bu öğelerin küçük çocuklarla buluşturulmasının pedagojik açıdan sorgulanması gerektiği ifade ediliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından tepkiler sürerken, uzmanlar ve veliler okullar ile kursların etkinlik planlamasında daha titiz davranmasını, içeriklerin çocuk gelişimine uygunluğu açısından değerlendirilmesini istiyor.

VAN&#039;DA MADY SANAT AKADEMİSİ&#039;NDE KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR İÇİN &#039;CADILAR BAYRAMI&#039; ETKİNLİĞİ...

VAN'DA MADY SANAT AKADEMİSİ'NDE KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR İÇİN 'CADILAR BAYRAMI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENMESİ KAMUOYUNDA TEPKİLERE YOL AÇTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni yol: Kongo'dan gelen öğrenci Bolu'da İslamı seçip Osman ismini aldı
images

Cumhuriyet Meydanı'nda doğa sevgisi yeşerdi: Yeşil Vatan Tırı öğrencilerle buluş...
images

Gaziantep Kolej Vakfı'nda gençlerin cumhuriyet coşkusu kortejle sokaklara taştı
images

Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çobanlarla sahada: Cudi eteğinde sürü yönetimi ve hayvan sağlığı eğitimi

Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Tokat'ta süs bitkisi üretimine 3 bin 900 fidan desteği

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026