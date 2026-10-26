Düzce'de Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde kuzu kestanesi çağrısı

Pazar nabzı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz, kentin tescilli lezzeti olan kuzu kestanesinin satış noktalarını yerinde inceledi. Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde kurulan tezgâhlarda esnafla sohbet eden heyet, sezonun hareketliliğini gözlemledi.

Başkan Özlü'den davet:

Başkan Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem ürünün kalitesine hem de pazar atmosferine vurgu yaptı. Özlü, tüm hemşehrilerini Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde kurulan kestane pazarına çağırarak, kestanenin yanında sıcak ıhlamurın kış akşamlarına eşlik ettiğini hatırlattı.

Pazar günleri ve esnaf ilişkileri:

Yetkililer, kestane satışlarının özellikle kış aylarında yoğunlaştığını ve pazarın hem üretici hem de tüketici için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Özlü ve Yılmaz'ın ziyareti, yerel esnaf ile üst düzey iletişimin sürdüğünü ve pazarın tanıtımına katkı sunduğunu gösterdi; vatandaşlar ise her çarşamba ve pazar akşamı kurulan pazarı ziyaret etmeye davet edildi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ VE KENT KONSEYİ BAŞKANI ORHAN YILMAZ, KENTİN TESCİLLİ KUZU KESTANESİNİN SATIŞ NOKTALARINI GEZDİ. ÖZLÜ, TÜM VATANDAŞLARI HAMİDİYE KAPALI PAZARYERİ’NDE KURULAN KESTANE PAZARINA DAVET ETTİ.